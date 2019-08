Patente | L’esame di teoria sarà valido oltre i 6 mesi

Gli esami di teoria per la patente, risultati positivi, avranno validità anche oltre i sei mesi del foglio rosa, se in questa tempistica non si è riusciti a conseguire le due prove pratiche di guida.

Lo prevede una circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“Si tratta – spiega il Mit in una nota – di un provvedimento molto atteso dalle autoscuole e che porta un vantaggio sia per i cittadini che tentano di conseguire la patente di guida, che per gli uffici della motorizzazione, oberati dalle pratiche”.

Sempre sencondo quanto riporta il Mit “La circolare è stata adottata a favore di coloro che, per ritardi delle motorizzazioni, hanno incontrato oggettive difficoltà a prenotare ed eseguire le prove di guida pratica entro i sei mesi di validità del foglio rosa”.

E’ prevista, infatti, “la possibilità, per una sola volta, di far valere il superamento della prova teorica anche se il foglio rosa è scaduto senza aver potuto effettuare le prove pratiche, e dunque si è costretti a richiederne uno nuovo.

Il riporto permette di trascrivere sul nuovo foglio rosa il superamento dell’esame teorico, così da poter direttamente effettuare la prova pratica di guida senza dover nuovamente superare il quiz e senza dover sottoporsi a una nuova visita medica”.