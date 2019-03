Parma-Genoa, Prandelli deve fare a meno di Radu

Al termine della rifinitura al Centro Signorini la squadra è partita per Parma. A bordo della Freccia Rossoblù sono saliti 22 giocatori.

Tornano a disposizione Veloso e Lapadula. Si ferma invece Radu non al meglio. Dopo il riscaldamento tecnico la squadra ha ripreso i lavori dei giorni precedenti tra esercitazioni di carattere tattico e un’ampia parentesi sulle palle inattive. Un allenamento andato avanti per le lunghe con le pause utilizzate da mister Prandelli per intervenire. Saranno quasi 600 i supporter che si muoveranno sulla via Emilia per sostenere capitan Criscito e compagni al Tardini. Questi i convocati con i rispettivi numeri di maglia: Marchetti (1), Gunter (3), Criscito (4), Lerager (8), Sanabria (9), Lapadula (10), Kouamé (11), Pezzella (13), Biraschi (14), Romero (17), Rolon (18), Pandev (19), Radovanovic (21), Lazovic (22), Bessa (24), Vodisek (25), Dalmonte (26), Pereira (32), Lakicevic (33), Veloso (44), Zukanovic (87), Jandrei (93).