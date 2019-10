Parma-Genoa, Andreazzoli: Dobbiamo svoltare

Mister Andreazzoli, confermato sulla panchina del Genoa, cerca il riscatto al Tardini contro il Parma, per svoltare un inizio di campionato complesso.

“Mi aspetto quello che si è detto coi ragazzi – ha spiegato il tecnico rossoblù Aurelio Andreazzoli -: dobbiamo alzare l’asticella del ritmo e per farlo dovremo essere tutti concentrati”.

Di fronte il Genoa troverà un Parma che ama giocare di rimessa. “E’ una squadra difficile da affrontare per tutti con tante peculiarità e lo sappiamo bene. Bisogna interpretare il gioco in un certo modo e per questo servono gli uomini per interpretarlo bene”. E per farlo l’allenatore toscano potrebbe decidere di variare anche il modulo. “Cambiare o mantenere il modulo? Un po’ tutte e due – ha ammesso Andreazzoli-. Da una parte ho molte certezze ma dall’altra ci sono giocatori che hanno giocato poco e ai quali manca la continuità. Oltre al fatto che dovrò tenere conto dell’avversario e di come gioca”.