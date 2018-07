Parchi di Nervi, sopralluogo consiglieri Pd: serve attivare bando progetto di recupero

“Abbiamo purtroppo constatato come, al momento, non esista alcun progetto di recupero del Parco storico di Nervi che sia complessivo della manutenzione del verde, degli interventi per l’illuminazione e per la sicurezza delle aree e corrispondente alle previsioni di spesa”.

Lo hanno dichiarato oggi i consiglieri comunali del Pd, che hanno fatto un sopralluogo nell’area del “polmone verde” del Levante genovese.

“Sul piano dei finanziamenti – hanno aggiunto i consiglieri comunali – non ci è stato dato modo di comprendere se le risorse stanziate dalla Regione siano terminate, sappiamo soltanto che sono state genericamente destinate alla realizzazione di opere infrastrutturali. Per il soprassuolo arboreo è in arrivo un bando di 500mila euro, stanziati dalla precedente amministrazione specificatamente per il ripristino del verde. Nessun finanziamento invece è stato predisposto dall’attuale giunta, ma per ripristinare il 50 per cento del manto erboso ci vorrebbero almeno 650 mila euro.

Riteniamo, a questo punto, indispensabile avviare un bando finalizzato a una progettazione unitaria con esecuzione a fasi (in base ai finanziamenti stanziati) e con professionalità adeguate a un intervento filologico di restauro. L’obiettivo deve essere quello di creare una proficua sinergia tra istituzioni per restituire il giusto valore a questo Parco storico che rappresenta un bene pubblico prezioso sotto il profilo culturale, ambientale (ricordiamo che gli alberi storici dell’area sono catalogati dalla Soprintendenza) e sociale.

Oltre alla manutenzione, è necessaria la giusta sensibilità per comprendere l’importanza e la specificità dei parchi storici, che non sono semplici giardinetti, ma beni monumentali unici. È perciò indispensabile ricostituire l’Ufficio comunale Parchi Storici, incaricato di programmare e gestire gli interventi con un approccio d’insieme, basato sulla collaborazione tra tecnici del verde ed esperti in promozione culturale: una sinergia che ha portato evidenti risultati in Villa Pallavicini e Villa Duchessa.

Dopo il peggioramento delle condizioni dei Parchi di Nervi a seguito dell’allestimento di Euroflora, ci aspettiamo che questa amministrazione almeno impieghi le risorse necessarie per riparare il danno e rilanciare l’area. Attendiamo di capire se avrà l’intenzione di affrontare seriamente il tema, puntando su persone competenti e una struttura gestionale specifica”.