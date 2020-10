Pamela Gueli, da Amici alla Hit Parade

Pamela Gueli, la rilevazione dell’undicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, presenta il nuovo brano, Musica

Pamela Gueli, che molti la ricorderanno nella sua partecipazione all’undicesima edizione del seguitissimo talent “Amici” trasmesso da Canale 5, ritorna discograficamente con il singolo Musica, dopo le ampie soddisfazioni riscosse nel mondo sportivo.

Pamela acquisisce notorietà mediatica con la partecipazione al talent di Canale 5 Amici e nel giugno 2012 viene pubblicato su YouTube il video ufficiale del suo primo singolo “Senza maschera” raggiungendo quasi 50mila visualizzazioni. E’ un brano autobiografico che mette in luce il suo carattere aperto e deciso, fiera di quello che fa abituata a dire sempre la verità e quindi ad essere sempre senza maschera perché vi sono tante persone nella vita che la indossano.

Sin da piccolina Pamela, cantava sul balcone di casa e veniva apprezzata dai condomini e poi spinta dalla madre che le ha trasmesso la passione, ha iniziato a suonare il pianoforte.

Poi il calcio si è intersecato subito con la musica e quindi ha coltivato parallelamente questa doppia passione con grandi soddisfazioni.

Presenta oggi il suo nuovo singolo “Musica” prodotto dalla la Tilt Music Production di Ciro Imperato.

Il brano musicalmente è un pop con incursioni funky e dance e parla del rapporto di Pamela con la musica, del suo darsi completamente che l’ha spinta in questo ritorno discografica quasi come una vera e propria esigenza.

Il brano è disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming dal 13 Ottobre 2020.