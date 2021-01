Pallavolo – Trasferta genovese per il riavvio della Zephyr

S. Stefano – Zephyr Trading Valdimagra ormai sul punto di partire nel Girone A2 (c’è stato lo spezzettamento in tanti piccoli gruppi al fine di limitare gli spostamenti a causa del virus…) della Serie B nazionale maschile di pallavolo. I valligiani sono attesi infatti sabato 23/1, ore 18, a Genova dal Cus. Si gioca al Palacus di Viale Gambaro: arbitri Alessio Barbagallo e Denise Danza.

Impossibile pensare di decifrare gli avversari, neanche tanto perché nello scorso campionato fossero in altro raggruppamento dove peraltro non hanno assolutamente sfigurato, quanto poiché l’impossibilità di giocare amichevoli per via del Covid ha reso tutto misterioso.

<C’è altresì un’altra componente dell’anomalia che caratterizza questa stagione sportiva – sostiene alla vigilia l’allenatore rossoblù Andrea Marselli – e sta nella lettura del momento psicologico di una squadra. Per esempio da noi sembra spesso di percepire una certa gran voglia di cominciare, d’altronde è però quasi un anno che non ci cimentiamo con una partita, ora siamo sicuri di poter essere adeguatamente reattivi?>.

Per la cronaca gli “zephyriani” partono dal Palaconti di Santo Stefano Magra nel primo pomeriggio. Per colpa di problemi alla caviglia, molto improbabile la presenza del centrale Comparoni, mentre dovrebbero essere recuperabili il “jolly” Conti e l’ala Facchini; come l’opposto Gori.

Nel frattempo, ha invece salutato tutti il “martello” Fabio Bottaini, per impegni di lavoro. Infine s’è trasferito in Sardegna l’opposto Manuel Beghelli ed è in via di definizione la situazione della banda Matteo Ingrosso.

Nella foto, da sinistra, il palleggiatore Mirko Podestà e il centrale Edy Benevelli a muro in una delle ultime gare dell’anno scorso