Pallavolo – Si presenta il Valdimagra Volley

Santo Stefano Magra – In programma per sabato 16 Settembre la presentazione ufficiale del Valdimagra Volley Group per la stagione pallavolistica 2023/24, dalla Prima squadra maschile attesa di nuovo dal campionato nazionale di Serie B ai più piccolini del “vivaio”, sezione femminile compresa. Il tutto immancabilmente al Palaconti di Santo Stefano Magra, dove si comincia alle ore 17, presenta Andrea Secci di Radio Nostalgia.

Successivamente alle 19.30 il primo test-match, in vista appunto della B, della Zephyr Mulattieri: contro il Torretta Livorno…i prossimi sono in programma giovedì 21 e giovedì 28, di fronte ai Lupi Santa Croce, prima da loro e poi a S. Stefano.

In arrivo inoltre la prima edizione del Memorial “Giorgio Novelli”, domenica 8 Ottobre prossimo, riservato alla categoria Under 16 femminile; nonché intitolato allo storico dirigente rossoblù recentemente scomparso.

Nella foto un recentissimo allenamento della Zephyr Mulattieri Valdimagra che va avvicinandosi al prossimo campionato di B