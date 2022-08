Pallavolo – Radunata la Zephyr Valdimagra

S. Stefano Magra – Avviata al Palaconti di Santo Stefano Magra la preparazione precampionato della Zephyr Mulattieri Valdimagra al prossimo campionato nazionale di Serie B maschile.

Due i volti nuovi nel contesto (anche se potrebbero essercene presto altri…): quello del centrale Alessio De Matteis, romano classe 1997, proveniente dalle Marche e per la precisione dall’ Alba Marittima in Serie B; quello del “martello” Alessandro Salsi, reggiano annata ’99, prodotto del “vivaio” del Modena Volley. Entrambi sono passati in B sia dall’Intervolley Foligno che dalla Sir Safety Perugia. Salsi ha persino fatto capolino in A2, in Abruzzo, ad Ortona nella Sieco.

A giorni la “rosa” rossoblù ufficiale, ad ogni modo non dovrebbero più esserci lo schiacciatore Calcagnini, i centrali Menini e Ruffo e il vicepalleggiatore Orsini. Giovani per lo più dirottati altrove da impegni di studio. Dovrebbe entrare invece nel parco-giocatori un altro giovane, ossia la banda-opposto Dario Bottaini, fratello di quel Fabio già da qualche anno al centro dello schieramento santostefanese.

Reso noto nel frattempo il calendario del prossimo campionato di B maschile, anche nel Girone A si parte l’8 Ottobre, fine della “regular season” il 6 Maggio 2023. Di seguito gli impegni “zephyriani” in successione cronologica.

Ciriè-Zephyr, Zephyr-S. Anna Pescatori Torino, Colombo Genova-Zephyr, Zephyr-Sitting Chieri, Alba-Zephyr, Zephyr-Novi Ligure, Nuova S. Giovanni Spezia-Zephyr, Cus Genova-Zephyr, Zephyr-Parella To, Alto Canavese-Zephyr, Zephyr-La Bollente Acqui Terme, Canottieri Ongina Piacenza-Zephyr, Zephyr-Albisola.

Poi il girone di ritorno.

Nella foto il nuovo centrale Alessio De Matteis