Pallavolo – Partenza del progetto scolastico del Laghezza Sp

La Spezia – Partito il Progetto “Vieni a provare” che il Volley Laghezza Spezia, il club pallavolistico spezzino che milita in Serie B maschile, ha intrapreso nelle scuole secondarie di 1.o grado con l’obiettivo di avvicinare gli studenti a questo sport.

A gestire gli incontri nelle varie scuole uno staff di qualità, composto dal Responsabile del Settore giovanile biacazzurro Matteo Marescotti e dagli atleti appunto della Prima squadra Matteo Martinelli, Emanuele Calosi e Andrea Briata; rispettivamente, palleggiatore, opposto e libero. Gli interventi s’attivano nelle ore di Educazione motoria e consistono in simpatiche lezioni di gioco-tecnica.

Prima scuola ad aver aderito al progetto, la Piaget-Alfieri con la supervisione degli insegnanti Pier Giorgio Baudinelli, Mariano Vergassola e Roberta Carzola.

Sedi degli allenamenti per gli Under 13 e 14, le palestre dell’ “Alfieri” in Via Napoli e della “Pianta” in Via Sardegna, in orario preserale. Per informazioni e/o contatti in merito c’è a disposizione Fiammetta al numero di cellulare: 349 / 7931177.

Effettivamente la società presieduta da Alessandro Laghezza ha avuto sempre un occhio di riguardo particolare nei confronti dell’attività giovanile, come peraltro constatabile dal parco-giocatori stesso della 1.a squadra, che può contare su parecchi spezzini (pallavolisticamente cresciuti dunque in loco) fra i titolari…

Nella foto la 1.a squadra “laghezziana”