Pallavolo – Matec Sp in casa contro la Fenice Pt

La Spezia – Al completo, salvo sorprese in extremis, la Matec Group Spezia sabato 9/4 (ore 18) contro la pericolante Ricami Fenice Pistoia al Palamariotti; arbitrano Federica Antonelli e Andrea Vaschetto. La capolista del Girone I della Serie B2 femminile nazionale di volley è alla ricerca di un pronto rilancio dopo la caduta di Empoli.

Queste le altre partite in programma in quello che è il recupero della 13.a giornata a suo tempo “saltata2 per colpa della pandemia: Ariete Prato-Timenet Empoli, Azzurra S. Casciano-Nottolini Under 18 Lucca, Corbinelli Montespertoli-Flora Buggiano, Pallavolo Scandicci-Ambra Cavallini Pontedera e Lunezia Volley-Baia Marinaio Cecina.

Infine ripassiamo quella che è la classifica dopo il recupero che un paio di giorni fa ha visto propria la Ricami Fenice ospitare e battere per 3-0 il Lunezia: Matec Group Sp punti 42, Corbinbelli Montespertoli Fi 41, Ambra Cavallini Pontedera Pi 40, Azzurra San Casciano Fi 38, Ariete Prato 34, Flora Buggiano Pt 33, Timenet Empoli Fi 32, Ricami Fenice Pistoia 30, Lunezia 21, Baia Marinaio Cecina Li 15, Nottolini Under 18 Lucca 6, Pallacolo Scandicci Fi 1.