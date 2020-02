Pallavolo – Lunezia in finale di Coppa Liguria femminile

Sarzana – Un pasto completo quello che il Lunezia Volley offre nel suo triangolare di semifinale di Coppa Liguria al “Berruti” di Finale Ligure, dapprima aggiudicandosi contro il locale Legendarte un match al cardiopalma risoltosi sul filo dei 2 punti al tie-break, quindi invece spadroneggiando letteralmente contro il Paladonbosco Genova.

Per la cronaca la Brizzi al palleggio con la Lupi opposto a tratti rilevata dalla Zanini, al centro la Santagostino e la Mendoza in alternanza con la Buccelli, di banda la Gorgoglione e capitan Marku (e nella prima gara s’è vista pure la Bernardini); da libero Salvetti in difesa e Fiorino in ricezione.

Le due aggregate dal settore giovanile erano la Fusani e la Santoni: quest’ultima ha persino fatto capolino nel primo incontro facendo oltretutto un paio di punti.

Volley Lunezia dunque in finale, un po’ a sorpresa contro l’ Iglina Albisola, che nel triangolare A a Genova ha superato il Tigullio Project e quella Normac Ge che appariva la favorita in quanto capolista in Serie C ligure.

Infine ecco come sono andate le cose alle “lunensi” nei due match…

LUNEZIA VOLLEY – LEGENDARTE FINALE 3 – 2 (26-24 / 25-13 / 23-25 / 16-25 / 15-13)

Brizzi 1, Lazzarini 0, Lupi 18, Zanini 10, Mendoza 3, Buccelli 1, Santagostino 6, Santoni 2, Marku 17, Gorgoglione 17, Bernardini 7, Salvetti e Fiorino liberi.

LUNEZIA VOLLEY – PALADONBOSCO 3 – 0 (25-19 / 25-20 / 25-19)

Brizzi 3, Lupi 5, Zanini 5, Santagostino 6, Mendoza 7, Gorgoglione 16, Marku 13, Fiorino e Salvetti liberi; n.e. Lazzarini, Fusani, Buccelli, Bernardini.

