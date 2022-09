Pallavolo – Lunezia dirama gli organigramma

Sarzana – Il Lunezia Volley ha aperto al Palabologna di Sarzana i lavori per la nuova stagione pallavolistica…benché il direttore tecnico, Stefano Menconi, specifichi che per la verità sarebbe più precisamente un’accelerazione poiché nei fatti non ci si è mai fermati del tutto.

Alla presidenza “lunense” confermato nel frattempo Massimo Magnavacca, con Massimo Curi ancora “vice” e Carlo Martini sempre direttore sportivo, Domenico Pinto il “club manager”.

La 1.a squadra riparte come noto dalla Serie C ligure dopo la sfortunata retrocessione dalla B2 nazionale. Molto ringiovanito a proposito, ivi, il parco-giocatori con massiccia promozione d’atlete da un “vivaio” pluridecorato in passato a livello provinciale e regionale.

Di seguito ecco l’organigramma tecnico, ben inteso che il d.t. Menconi lavorerà a stretto contatto sia con l’allenatore della squadra di Serie C, che con quello della compagine di D.

Prima squadra e Under 18– Giacomo Martinelli

Serie D e Under 16 A – Raffaele Giraldi.

Under 16 B – Gaspare Scirà.

Under 14 – Valter Soldati.

Under 13 – Stefano Porcu.

Under 12 – Bruno Piras.

Minivolley – Susanna Arrondo.

Ecco altresì a seguire la “rosa” del complesso atteso appunto dalla C, la Evangelisti e la Lupi se gli studi non la dirotteranno altrove, le “veterane” già presenti negli anni scorsi.

Palleggiatori

Giulia Evangelisti e Rebecca Menconi.

Opposti

Ginevra Benettini, Stella Caruso, Rebecca Lupi.

Centrali

Flavia Bencaster e Benedetta Quartieri.

Schiacciatori

Alice Castagna, Viola Giangreco, Giada Maltana, Agnese Michi e Arianna Poletti (capitano).

Liberi

Francesca Bruno e Sara Mozzachiodi.

Nella foto da sinistra Giacomo Martinelli e Stefano Menconi