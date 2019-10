La Spezia – Compensato il debutto con sconfitta (0-3 in casa di un Forlì apparso veramente forte) nel campionato pallavolistico maschile di Serie B nazionale, col riconoscimento avuto in chiave federale al “Volley Day” di Genova, per la promozione dalla C ligure nella scorsa stagione sportiva: ora il Volley Laghezza Spezia si prepara all’esordio interno in B, che lo vede ricevere la Promovideostriketeam Perugia, sabato prossimo 26/10 al Palamariotti spezzino…e nel frattempo fa sontuosa presentazione ufficiale della propria Prima squadra, ovviamente nella sua edizione 2019/20, venerdì 25 alla Rada di Porto Lotti.

L’appuntamento è per le ore 18, in programma discorso del presidente Alessandro Laghezza e la presenza di varie autorità locali e della federvolley, al termine rinfresco.

Nella foto il “bomber” Nicholas Lanzoni e, dietro di lui, trainer Andrea Cecchi