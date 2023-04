Pallavolo – Il Lunezia a Sestri Ponente

Sarzana – Sabato 15/6, ore 20.30, a meno di sorprese in extremis Lunezia Volley al completo contro la Virtus Sestri al Centro Polifunzionale Tea di Sestri Ponente (Genova) per la 7.a e penultima giornata dei playout di Serie C ligure femminile: coppia arbitrale tutta al femminile con Viviana Giacoppo e Camilla Barbieri.

La squadra parte da Sarzana a metà pomeriggio; come noto biancoblu prime e da tempo matematicamente salve al di là di quella che nel turno precedente è stata per loro la prima sconfitta, seppur al tie-break e proprio a Sestri di fronte alla Normac, in questa fase del campionato.

Queste poi le altre partite in programma nel turno…Futura Ceparana-Grafiche Amadeo San Remo, Paladonbosco Genova-Vgp Normac Sestri P., Tigullio Project Santa Margherita Ligure-Audace Gaiazza Valverde Campomorone Ge.

Nella foto da sinistra, presidente e vicepresidente del Volley Lunezia, rispettivamente Massimo Magnavacca e Massimo Curi