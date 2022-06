Pallavolo, il Comitato Liguria Centro conquista il Trofeo dei Territori

Una grande festa di pallavolo nei palazzetti di Cogoleto e Arenzano. Dopo due anni di stop, il Trofeo dei Territori “Aequilibrium Cup” riservato alle Rappresentative Territoriali Under 15 Maschili e Under 14 Femminili è tornato con un grande successo di partecipazione.

Sul campo ha vinto IL CT Liguria Centro del presidente Paolo Bassi, ma a livello organizzativo hanno davvero vinto tutti. Sfide equilibrate, tanto tifo sugli spalti e impegno in campo.

Al PalaDamonte di Cogoleto si sono affrontate le formazioni femminili. Doppia vittoria per la selezione Liguria Centro di Paolo Repetto (3-0 al Ponente e stesso risultato al Levante). Nella terza gara vittoria in tre set e secondo posto in graduatoria per il CT Ponente di Raffaele Sini. Terza piazza quindi per il CT Levante di Valeria Scisciò.

Al PalaCorradi di Arenzano si sono affrontate le selezioni maschili. Grande equilibrio nella prima gara vinta dal CT Ponente di Alberto Andreis sul CT Centro allenato da Marco Cortellini (3-2). I genovesi si “rifanno” sul CT Levante allenato da Andrea Cecchi (3-1) che a sua volta nella terza sfida supera il CT Ponente in quattro set. La classifica finale premia quindi Liguria Centro (4 punti), davanti a Levante (3) e Ponente (2).

“E’ stata davvero una giornata bellissima”, commenta Anna del Vigo, presidente del Comitato ligure della Federvolley. “Dopo due anni complicati è stato emozionante rivedere i ragazzi in campo e a loro va il nostro in bocca al lupo. Il prossimo anno si giocheranno l’accesso alla selezione regionale per il Trofeo delle Regioni”.

Alla premiazione finale hanno partecipato tutti i consiglieri regionali del Comitato che, al fianco del vicepresidente Renzo Grippino, hanno premiato gli arbitri (Giambastiani, Ferlito, Parodi, Romano, Venzano, Russo, Scotto e Illustro) e poi i presidenti dei Comitati Territoriali: Bocchia (Levante), Testa (Ponente) e Bassi (Centro).

Presenti anche i selezionatori regionali Michele Totire (maschile) e Luca Parodi (femminile) che il prossimo 27 giugno guideranno la Liguria al Trofeo delle Regioni a Salsomaggiore.

Tutti i dettagli sul sito #FipavLiguria

