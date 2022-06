Pallavolo, gli U15 della Colombo Genova e le U14 del Cogovalle vincono il titolo regionale

Festeggiano gli Under 15 della Colombo Genova e le Under 14 del Cogovalle dopo le finali regionali FIPAV Liguria disputate rispettivamente al PalaDiamante di Via Maritano e alla Tensostruttura di Piazza Villefranche de Rovergue di Sarzana.

Domenica scorsa al PalaDiamante di Via Maritano si è disputata la finale regionale dell’ under 15 maschile tra Colombo Volley Genova e Imperia Volley.

La manifestazione è stata organizzata dal CR Liguria nella persona dei consiglieri Alessandro Cartasso e Sabrina Grassi con la fattiva collaborazione del responsabile impianto Ubaldo Fini ed è stata disputata con la formula di semifinali (al mattino in due palazzetti differenti) e finalissima alle ore 17.30.

Il titolo di Campione Regionale per la stagione 2021-2022 è andato ai ragazzi della Colombo Volley Genova guidati dai mister Pietro Merello e Fernando Mancini, che dopo aver superato in semifinale la Arnmec Carcare di Luca Garra e Enrico Fazio (disputata nel Palazzetto di Manesseno in Via Sturzo a Genova-Sant’Olcese) ha avuto la meglio nella finalissima contro i ragazzi dell‘Imperia Volley di Gianluca D’Angelo e Giuseppe Scaramuzza (vincitori della semifinale combattutissima disputata al mattino al PalaDiamante di Via Maritano contro i ragazzi dello Zephir Trading VDM guidati da Lucia Mazzon e Marco Sisti).

Colombo Volley Genova – Imperia Volley 3-0 (25/15 25/19 25/08)

A dirigere la gara è stata la terna regionale composta da Auditore Martina, Forconi Fabio e Carvelli Rosamaria designati dal FAR Liguria. Nelle semifinali del mattina sono stati designati anche Giacoppo Viviana, Pagliero Valter e Pons Doriano. Un sentito ringraziamento a tutti i direttori di gara coinvolti nell’evento.

Le semifinali del mattino disputate sempre a Genova nei PalaSport Manesseno di Via Sturzo e nel PalaDiamante di Via Maritano, dei quali FIPAV Liguria ringrazia i gestori e le società per la disponibilità degli impianti, si erano concluse con i seguenti risultati:

Zephir Trading VDM – Imperia Volley 2-3 (17/25 25/13 08/25 25/21 12/15)

Colombo Volley Genova – Arnmec Carcare 3-1 (25/11 25/06 24/26 25/15)

Domenica 29 Maggio nella Tensostruttura di Piazza Villefranche de Rovergue di Sarzana (SP) si è disputata la finale regionale dell’ under 14 femminile tra Cogovalle e Normac Volley Plan.

La manifestazione organizzata dal CR Liguria nelle persone dei consiglieri Renzo Grippino e Flavio Federici alla presenza del presidente del Comitato Regionale Anna Del Vigo, del presidente del Comitato Territoriale Levante Franco Bocchia e del consigliere territoriale Massimo Guelfi si è disputata con la formula di semifinali (al mattino) e finalissima alle ore 17.30.

Il titolo di Campione Regionale per la stagione 2021-2022 è stato conquistato con merito dalle ragazze del Cogovalle guidate dai mister Paolo Repetto e Elena Rossi, che dopo aver battuto in semifinale la VPL Olimpia Spezia di Valter Soldati (gara disputata nella Tensostruttura PalaConti di Via Pietro Nenni a Santo Stefano di Magra) ha superato nella finalissima le ragazze della Normac Volley Plan di Paolo Bottaro e Andrea Carozzi (vincenti nel confronto in semifinale disputato nella Tensostruttura di Piazza Villefranche de Rovergue di Sarzana contro le ragazze dell’ Albenga Volley guidate da Daniele Di Vicino e Barbara Gioda).

Normac Volley Plan – Cogovalle 1-3 (25/20 19/25 22/25 07/25)

La gara è stata diretta con grande competenza dalla terna regionale composta da Lazzerini Rosa, Zampini Monica e Portaccio Valerio designati dal FAR Liguria. Nelle semifinali del mattino erano stati designati anche Pantani Marco e Sabato Donato. A tutti loro vanno i nostri ringraziamenti.

Le semifinali del mattino disputate nella Tensostruttura PalaConti di Via Pietro Nenni a Santo Stefano di Magra e nella Tensostruttura di Piazza Villefranche de Rovergue di Sarzana, per cui FIPAV Liguria ringrazia gestori e società per la disponibilità degli impianti, si erano concluse con i seguenti risultati:

VPL Olimpia Spezia – Cogovalle 0-3 (14/25 07/25 17/25)

Normac Volley Plan – Albenga Volley 3-0 (25/19 25/17 25/16)