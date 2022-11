Pallavolo – Derby regionale per la Zephyr

Santo Stefano Magra – La Zephyr Mulattieri Valdimagra gioca sabato 26/11, ore 18, al Palacus genovese contro il Cus Genova per l’ 8.a giornata del campionato nazionale di Serie B maschile di volley; coppia arbitrale tutta al femminile con Debora Nannini e Katia Domenica Forte.

Rossoblù in situazione critica, oltre ai “soliti” Fabio Bottaini in diagonale e Andrea Ruggeri in ricezione, fuori por infortunio pure lo schiacciatore di rincalzo Dario Bottaini e il libero Alessandro Vignali: coach Andrea Marselli ipotizza di giocare senza libero (se no si può sempre adattare la giovanissima banda Luca Romagnani). In forse pure l’ala-opposto di riserva Diego Vescovi che ha la febbre. Partenza a metà pomeriggio circa.

Questi infine gli altri incontri in programma nel turno…Alto Canavese Cuorgné To-Pvlcerealterra Cirié To, Canottieri Ongina Pc-Mercatò Alba Cn, Fas Albisola Sv-Fenera Chieri Yo, Negrini Acqui Terme Al-Pallavolo Novi Al, Tomcar Pescatori S. Anna Torino-Colombo Genova e Parella Torino-Nuova Pallavolo San Giovanni Spezia.