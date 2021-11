Pallavolo – Alla Logisteel il derby col Colombiera

S. Stefano Magra – Va alla Logisteel Valdimagra, all’atto pratico la seconda squadra maschile del Gruppo Valdimagra Volley dietro alla Zephyr Mulattieri che milita in Serie B nazionale, il derby valligiano sul parquet del Colombiera Project a Sarzana: 3-1 a domicilio.

Per la cronaca i rossoblù si sono messi in campo con Mirko Podestà al palleggio e Dario Bottaini opposto, Benevelli e Chiocca al centro con Grossi libero, Mattia Podestà e Argellati di banda; nel Girone Unico della C ligure, dopo 2 giornate, essi sono terzi a 2 punti dalla coppia di testa Spinnaker Albisola-Sant’ Antonio Genova (ma Villaggio Chiavari e Sabazia Ecosavona, contro cui i santostefanesi hanno perso al tie-break in casa al primo turno) hanno giocato una partita in meno).

Al Palaconti di Santo Stefano Magra sabato prossimo 13/11, ore 21, il prossimo impegno con avversario l’ Avis Casarza Ligure.

Nel frattempo ecco il tabellino del derby…

COLOMBIERA – LOGISTEEL 1 – 3

SET: 25-11 / 25-20 / 23-25 e 25-20.

COLOMBIERA PROJECT: Busà, Aldovardi, Castagna, Carli A., Cesarini, Ferraro, Franceschni, Rami, Roffo, Sinagra, libero Polisi; n.e. Donati. All. Carli C.

LOGISTEEL VALDIMAGRA: Podestà, Bottaini D., Benevelli, Chiocca, Podestà M., Argellati, libero Grossi; n.e. Alderete Borges, Garfagnini, Romagnani, Rogato e Tieri. All. Botti.

ARBITRO: Fabiano Mancuso e Monica Zampini.

Nella foto il centrale Edoardo “Edy” Benevelli in allenamento