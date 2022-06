Pallanuoto – Un po’ oscuro il weekend lericino

Lerici – Più ombre che luci tutto sommato nel weekend delle squadre del Lerici. In Serie B maschile, gli uomini vengono superati per 14-10 a domicilio dal non trascendentale Villa York, sconfitta che mette una pietra sopra alle residue velleità di playoff dei “Coccodrilli” (comunque soddisfatti dalla salvezza). Peccato perché con tutte quelle reti il match è stato anche divertente.

Questo il “tabellino” della partita della piscina spezzina “Mori”…

LERICI SPORT – VILLA YORK 10 – 14

PARZIALI: 3-5 / 1-3 / 4-2 / 2-4.

LERICI SPORT: Di Donna, Tamburini 1, Biancardi, Telara 2, Sciallero 6, Guenna, Virdis 1, Gardella, Pietra, Italiani, Avvenente, Sisti, Torracca.

VILLA YORK ROMA: Vitale, De Chiara, Tanncredi 2, Micucci 3, Filpa, Ziantoni, Onida 2, Bianchi 4, Capenna 2, Buzzi, Giovannini 1, Di Cintio, Rallo.

ARBITRO: Di Peso.

Imbattute invece in B femminile le donne, che però giocavano in casa del pericolante Bogliasco, per cui le lericine si giocheranno i playoff nell’ultimo turno di fronte al forte Camogli; alla “Cicci Rolla”.

Per l’occasione coach Marco Rolla ha schierato: Raffo, Moretti, Davini, Pini, Mini, Di Guglielmo, Padula, Talocchi, Fioriti, Strata, Boracchia e Gianstefani.

Doppietta della “solita” Di Guglielmo e gol della Gianstefani. Finisce 3-3. Parziali 0-1 / 0-1 / 1-0 / 2-1. Non fortunate le ragazze di Rolla, che hanno sbagliato parecchie superiorità numeriche, per poi subire il definitivo pareggio a un secondo dal termine. <Partita molto combattuta – ha commentato mister Marco alla conclusione – però con molti errori in attacco e senza che siamo riuscite a mettere in acqua le nostre abituali grinta e determinazione>.