Pallanuoto U14, Doria Nuoto Loano apre la stagione battendo Pro Recco

Ottima partenza per la squadra under14 di pallanuoto di Doria Nuoto Loano, che domenica 4 dicembre vince 4-2 contro la squadra della Pro Recco nella piscina di casa del PalaGarassini di Loano.

Dopo un primo tempo fermo sullo zero a zero, la partita si sblocca nel secondo tempo, quando i padroni di casa vanno più volte all’attacco.

La Pro Recco va a gol con Cristian Papini e Andrea Ottonello.La vittoria è arrivata grazie ad un gol di Paolo Maglio e tre di Alessandro Pesce e alle parate di De Francisci.

Vittoria per nulla scontata né facile, per una partita combattuta con grinta da entrambe le squadre.

Doria Nuoto: De Francisci, Salata, Gattuso, Barberi, Maglio 1, De Leo, Pesce 3 (2R), Vignone, Tomatis, Rodegalli, Boccone, Bertolino Scorza

Pro Recco: Vigorelli, Papini 1, Ligorio, Riviera, Ottonello 1, Canani, Fredi, Ramirez, Dilorenzi, Devoto

Arbitri: Diego Ferraris-Luca Corrado