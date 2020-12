Pallanuoto, Settebello in collegiale a Camogli

L’Italia campione del mondo si avvicinerà alla fase finale delle qualificazioni europee di World League (8-10 gennaio) con un collegiale a Camogli dal 27 dicembre al 6 gennaio.

Per l’occasione il commissario tecnico degli azzurri Alessandro Campagna ha convocato otto giocatori biancocelesti della Pro Recco: Matteo Aicardi, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Echenique, Niccolò Figari, Pietro Figlioli, Stefano Luongo, Nicholas Presciutti, Alessandro Velotto.

La competizione si giocherà a Debrecen, in Ungheria, e le partite saranno trasmesse da FINA TV. L’Italia affronterà l’Ungheria venerdì 8 gennaio alle 18.30. Le migliori tre squadre si qualificano alla Final Eight in programma a Tbilisi, in Georgia, dal 26 giugno al 2 luglio.