Pallanuoto, sarà derby italiano Recco-Brescia in Champions

Sarà derby italiano, Pro Recco-Brescia, nei quarti di finale di Champions League in programma giovedì 7 giugno alle Piscine Sciorba di Genova.

È questo l’esito dei due gironi conclusi in settimana. I biancocelesti di Vujasinovic hanno fatto passerella in Olanda sconfiggendo l’Alphen, ultimo con zero punti in classifica, per 5-24 (parziali 1-6, 1-6, 2-6, 1-6). Miglior marcatore della gara Guillermo Molina, autore di cinque reti; quattro a testa invece per Aicardi, Mandic e Bodegas.

Oltre alla sfida tra Pro Recco e Brescia, i quarti di finale della Sciorba metteranno di fronte: Olympiakos – Spandau 04 Berlino, Jug – Szolnoki, Barceloneta – Eger.