Pallanuoto, programma di A1 maschile e femminile

Sabato 19 gennaio si gioca. Torna l’A1 femminile per il titolo d’inverno. La serie A1 maschile invece è attesa dalla prima di ritorno (quattordicesima) giornata. La piscina Nannini di Firenze sarà il palcoscenico di Waterpolo Channel con alle 15.00 RN Florentia-Torre del Grifo e alle 18.00 RN Florentia-RN Savona. Cronaca di Ettore Miraglia e commento tecnico di Francesco Postiglione.

A1 Maschile. I campioni d’inverno e d’Italia della Pro Recco ricevono il Bogliasco nel più classico dei derby e dei testa coda. Trentadue punti differenza per un match che alla Pro Recco servirà ad affinare la preparazione in vista del mercoledì di coppa a Mosca contro la Dinamo per la settima giornata di Champions League. Trasferta europea anche per l’altra capoclassifica. L’AN Brescia è attesa a Budapest contro l’FTC Telekom: i bresciani giocheranno il posticipo alle 20 a Casoria contro la Canottieri Napoli. Europa infrasettimanale anche per la Sport Management (a Busto contro lo Jadran Spalato) che ospita la Roma Nuoto in piena crisi (5 sconfitte consecutive). La Lazio gioca l’anticipo alle 13.00 contro l’Ortigia dal sapore playoff, mentre la Pallanuoto Trieste cerca punti salvezza in casa contro l’Iren Genova Quinto sempre più matricola terribile. Florentia-Savona e Catania-Posillipo completano il quadro con liguri e siciliani pericolanti in zona playout.

A1 femminile. L’Ekipe Orizzonte, in testa alla classifica, sarà di scena a Verona, attesa da una matricola che, dopo la fiammata d’inizio stagione (due successi nelle prime tre giornate), ha incassato cinque sconfitte consecutive, tre delle quali però con un solo gol di scarto. Le campionesse d’Italia del Plebiscito Padova ospiteranno il Bogliasco che ha sempre perso in trasferta. Il Rapallo, reduce dalla sconfitta in finale di Coppa Italia, ospita la Kally Milano. La Sis Roma, fresca della coccarda tricolore, sarà impegnata nel derby laziale in programma ad Anzio con l’F&D H2O. Velletri ha una vittoria sola all’attivo. Incontro anticipato alle 13.00 anzichè alle 15.00 inizialmente previste. Cerca la vittoria in chiave playoff la Florentia che in casa ha raccolto sinora molto meno di quanto abbia conquistato in trasferta, chiamata ad ospitare la cenerentola del torneo Torre del Grifo.