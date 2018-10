Pallanuoto, oggi scatta la Coppa Italia femminile

Questa scatta l’ottava edizione della Coppa Italia femminile di pallanuoto.

La prima fase, in programma dal 5 al 7 ottobre, prevede due concentramenti da cinque squadre ciascuno. A Padova (girone A) si affrontano Bogliasco Bene, Kally Milano, CSS Verona, Rapallo Pallanuoto e Plebiscito Padova campione d’Italia; ad Anzio (girone B) Torre del Grifo, SIS Roma, RN Florentia, F&D H2O e L’Ekipe Orizzonte che ha vinto l’ultima edzione del trofeo nazionale per club. Le prime tre classificate dei due gironi si qualificano alla Final Six che si svolgerà dal 4 al 6 gennaio 2019. A Padova Giudice Arbitro Sorgente. Arbitri Navarra, Scappini, Baretta, Bensaia, Minelli; ad Anzio Giudice Arbitro Maggio. Arbitri: Alfi, Pascucci, Barletta, Castagnola, Rotondano.

Coppa Italia – Fase preliminare

Girone A – Padova

1 giornata – venerdì 5 ottobre

19.30 Bogliasco Bene-Kally NC Milano

21.00 CS Plebiscito Padova-CSS Verona

2 e 3 giornata – sabato 6 otobre

12.00 CSS Verona-Bogliasco Bene

13.30 Kally NC Milano-Rapallo Pallanuoto

18.30 Rapallo Pallanuoto-Bogliasco Bene

20.00 CS Plebiscito Padova-Kally NC Milano

4 e 5 giornata – domenica 7 ottobre

09.30 Rapallo Pallanuoto-CSS Verona

11.00 Bogliasco Bene-CS Plebiscito Padova

16.00 CS Plebiscito Padova-Rapallo Pallanuoto

17.30 CSS Verona-Kally NC Milano

Girone B – Anzio

1^ giornata – venerdi 5 ottobre

20.00 Torre del Grifo Village-SIS Roma

21.00 RN Florentia-F&D H2O

2^ e 3^ giornata – sabato 6 ototbre

12.30 SIS Roma-RN Florentia

13.30 F&D H2O-L’Ekipe Orizzonte

18.30 L’Ekipe Orizzonte-RN Florentia

19.30 Torre del Grifo Village-F&D H2O

4^ e 5^ giornata – domenica 7 ottobre

09.00 L’Ekipe Orizzonte-SIS Roma

10.00 RN Florentia-Torre del Grifo Village

15.30 Torre del Grifo Village-L’Ekipe Orizzonte

16.30 SIS Roma-F&D H2O

Final Six. Nei quarti di finale (4 gennaio) si incrociano le seconde e terze della fase preliminare (2A-3B e 2B-3A) mentre le prime dei due gironi accedono direttamente alle semifinali del 5 gennaio (1A-vincente 2B-3A e 1B-vincente 2A-3B). La finale per il quinto posto tra le perdenti dei quarti si disputa il 5 gennaio, le finali per il terzo e primo posto sono previste il 6 gennaio 2019.

Albo d’oro

2012 Orizzonte Catania

2013 Orizzonte Catania

2014 Rapallo Pallanuoto

2015 Plebiscito Padova

2016 Bogliasco Bene

2017 Plebiscito Padova

2018 L’Ekipe Orizzonte