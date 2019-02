Pallanuoto, il Premio Gianni Brera alla Pro Recco

La Pro Recco riceverà il Premio Gianni Brera, giunto alla diciottesima edizione.

Tutto in una sera, quella del 4 febbraio alle 18, sul prestigioso palco del teatro dal Verme in una serata ideata dal Circolo culturale «i Navigli» (oggi Circolo Navigli-Artisti e Patriottica) condotta come sempre dal giornalista Mediaset Mino Taveri. Saranno assegnati Trofei e riconoscimenti. Una ricca passerella di campioni che si sono distinti nel 2018. Dalle azzurre del Volley, vicecampioni del mondo a Yokohama, a Zlatko Dalic «mister» della nazionale Croata che ai mondiali si è arresa solo alla Francia e che verrà salutato sul palco dal neo ad dell’Inter Beppe Marotta.

Riconoscimenti alla carriera per mitici campioni del pugilato Nino Benvenuti, Patrizio Oliva e Maurizio Stecca e anche al film «Scacco al tempo» di Nello Correale che racconta la vita di Francesco Moser e che sarà premaito dalla neo primatista dell’ora Vittoria Busso. Insieme ai pallanotisti della Pro Recco, vincitori del tredicesimo scudetto consecutivo, Yohannes Chiappinelli bronzo europeo nei tremila siepi, Mara Navarria oro ai mondiali di spada, Simone Barlaam oro nei 50 e nei 100 metri stile libero ai mondiali di nuoto paralimpico, Cesare Barabino campione mondiale nella Vela under 17 e Ilaria Panzera giovanissima promessa del basket azzurro e l’importante Centro PAVESI di Milano. Per gli sport alla «ribalta» saranno premiati Benedetta Andreoli, campionessa di mountain trail e Andrea Occhini campione di motard. Per le grandi imprese Sabrina Peron, avvocato milanese, che nel nuoto di distanza in acque libere è stata la prima donna italiana a concludere i 46 km in acqua circumnavigando l’isola di Manhattan. Domani in vasca la serie A1 maschile e femminile, programma e arbitri:

16^ giornata – sabato 2 febbraio15.00 Pro Recco Roma Nuoto

Nicolosi e Colombo

15.00 Sport Management Nuoto Catania

Romolini Bianco L Ruscica

16.00 Florentia CC Ortigia

Severo e Brasiliano

18.00 TPN rieste-CN Posillipo

Savarese e Ercoli

18.00 SS Lazio-Nuoto Bogliasco

Frauenfelder e Carmignani

18.00 RN Savona- AN Brescia

Braghini e Paoletti

20.00 CC Napoli Quinto Centineo

Scappini e Rotunno diretta Waterpolo channel

11^ giornata – sabato 2 febbraio

15.00 NC Milano Ekipe Orizzonte

Fusco e Sponza

15.00 Torre del Grifo-CSS Verona

Valdettaro e Taccini diretta Waterpolo channel

18.00 RN Bogliasco-Rapallo Nuoto

Rovida e Camoglio

18.00 Plebiscito Padova-F&D H2O

Bensaia e Rovandi

18.00 SIS Roma-Florentia

Guarracino e Pascucci