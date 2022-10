Pallanuoto, i risultati del secondo turno di Coppa Italia femminile

Seconda giornata della fase a gironi della Coppa Italia femminile di pallanuoto.

Doppio turno con quattro partite al mattino e altrettante al pomeriggio. E arrivano già i primi verdetti: è già certa della qualificazione alla final six la Pallanuoto Trieste.

FORMULA. Dieci squadre divise in due gironi da cinque: le prime tre classificate di ciascun concentramento accendo alla Final Six.

Designati a Firenze, Alessia Ferrari, Giuliana Nicolosi, Luca Castagnola, Marco Piano, Alberto Rovida, GA Francesco Romolini; a Bogliasco Mirko Schiavo, Andrea Zedda, Antonio Guarracino, Stefano Scappini, Alessio Nicolai.

Detentrice del trofeo la SIS Roma che nella finale dello scorso anno, svoltasi al Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia, superò 6-4 il Plebiscito Padova. Seguono gruppi, programma e tabellini.

I gironi della prima fase (14-16 ottobre)

Girone A – sede Firenze: SIS Roma, Pallanuoto Trieste, RN Florentia, Como Nuoto e Brizz Nuoto

Girone B – sede Bogliasco: Plebiscito Padova, L’Ekipe Orizzonte, Netafim Bogliasco 1951, Rapallo Pallanuoto e RN Bologna

Girone “A”

Firenze – Piscina “G. Nannini”

1^ Giornata – Venerdì 14 Ottobre

Como Nuoto – Brizz Nuoto 7-7

R.N. Florentia – Pallanuoto Trieste 5-8

2^ Giornata – Sabato 15 Ottobre

Pallanuoto Trieste – Como Nuoto 14-10

Pallanuoto Trieste: Sparano, Vomastokova 1, De March 1, Sblattero, Marussi, Cergol 2 (2 rig.), Klatowski, Colletta 2, Zizza, Vukovic 3, Riccioli 1, Santapaola 4 (2 rig.), Ingannamorte. All. Zizza

Como Nuoto: Frassinelli, Cattaneo, Fisco, Tedesco 2, Borg 1, Giraldo 3, Bianchi 1, Romanò 3, Lanzoni, Cassano, Radaelli, Volpato. All. Pisano

Arbitri: Nicolosi e Castagnola

Note: parziali 5-3, 4-3, 2-2, 3-2. Uscite per limite di falli Borg (C) e Colletta (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Trieste 5/9 + 4 rigori e Como 3/7

Brizz Nuoto-SIS Roma 2-21

Brizz Nuoto: Santapaola, Sapienza 1, Vitaliania, Pastanella, Arcidiacono, Spampinato, Cappello, Milicevic, Russo, Santoro, Giuffrida 1, Trovato, Paladino. All. Ziller

SIS Roma: Eichelberger, Cocchiere 1, Galardi 4, Misiti, Papi 2, Ranalli 3 (1 rig.), Picozzi 1 (rig.), Tabani 6, Nardini 1, Di Claudio 2, Carosi, Andrews 1, Galbani. All. Capanna

Arbitri: Ferrari e Rovida

Note: parziali 1-4, 0-4, 1-5, 0-8. Uscite per limite di falli Milicevic (B) e Carosi (S) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Brizz 1/11 e SIS Roma 6/8 + 3 rigori. Santapaola (B) para un rigore e a Ranall nel secondo tempo.

3^ Giornata – Sabato 15 Ottobre

Pallanuoto Trieste-Brizz Nuoto 14-13

Pallanuoto Trieste: Sparano, Vomastokova 1, De March 1, Sblattero, Marussi, Cergol 5 (2 rig.), Klatowski, Colletta 3, Zizza, Vukovic 4, Riccioli, R.Santapaola, Ingannamorte. All. Zizza

Brizz Nuoto: H. Santapaola, Sapienza 3, Vitaliano 1, Pastanella, Arcidiacono 1, Russo, Cappello, Pane, Mascari, Santoro 1, Giuffrida 4 (1 rig.), Milicevic 3 (1 rig,), Paladino. All. Zilleri

Arbitri: Piano e Rovida

Note: parziali 3-1, 2-6, 3-3, 6-3. Uscite per limite di falli R. Santapaola (T) nel terzo tempo e De March (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche Trieste 4/9 + 2 rigori e Brizz 2/10 + 2 rigori

RN Florentia-SIS Roma 1-17

RN Florentia: Banchelli, Gabelli, Lepore, Cordovani, Barbieri, Vittori, Nesti 1, Giattini, Osti, Merli, Capaccioli, Pantani. All Cotti

SIS Roma: Eichelberger, Cocchiere, Galardi, Misiti, Papi, Ranalli 4, Picozzi 1, Tabani 4 (1 rig), Nardini 1, Di Claudio, Aprea, Andrews 7 (1 rig.), Galbani. All. Capanna

Arbitri: Nicolosi e Castagnola

Note: parziali 0-6, 0-4, 0-6, 1-3. Uscita per limite di falli Merli (F) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Florentia 0/7 + un rigore e SIS Roma 4/8 + 2 rigori

4^ Giornata – Domenica 16 Ottobre

09:30 S.I.S. Roma – Como Nuoto

11:00 R.N. Florentia – Brizz Nuoto

5^ Giornata – Domenica 16 Ottobre

16:00 Pallanuoto Trieste – S.I.S. Roma

17:30 Como Nuoto – R.N. Florentia

Girone “B”

Bogliasco (Ge) – Piscina Comunale “G. Vassallo”

1^ Giornata – Venerdì 14 Ottobre

R.N. Bologna – L’Ekipe Orizzonte 5-11

Netafim Bogliasco 1951 – C.S. Plebiscito Padova 1-14

2^ Giornata – Sabato 15 Ottobre

Rapallo Pallanuoto-RN Bologna 11-5

Rapallo Pallanuoto: Caso, Zanetta 2, Gitto, Giavina, Carrasco, Vanello, Rossi 1, Cabona 3, Costa, Cerliani, Bianconi 4, Apilongo. All. Antonucci

RN Bologna: Sesena, Repetto, Perna, Lekness 1, Mazzia, Musso, Morselli, Lepore 1, Marchetti 1, De Vincentiis 2, Altamura, Toth, Allotta. All. Posterivo

Arbitri: Guarracino e Scappini

Note: parziali 4-2, 3-1, 3-1, 1-1. Nessuna giocatrice uscita per limite di falli. Superiorità numeriche: Rapallo 5/8 e Bologna 2/7

L’Ekipe Orizzonte-Netafim Bogliasco 1951 15-5

L’Ekipe Orizzonte: Celona, Halligan 1, Grasso 1, Viacava 2, Gant, Bettini 4, Palmieri 3, Marletta 1 (rig.), Gagliardi, Williams, Oliva 2 ( 2 rig.), Morena 1, Condorelli. All. Miceli

Netafim Bogliasco 1951: Uccella, Riccio, Perazzoli, Cuzzupè, Mauceri, Millo, Lombella 1, Rosta, Paganello 2, Cavallini, Carpaneto, Scampinato 2, Sokhna. All. Sinatra

Arbitri: Zedda e Nicolai

Note: parziali 4-0, 5-2, 4-1, 2-2. Uscita per limite di falli Williams (O) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Orizzonte 2/5 + 3 rigori e Bogliasco 2/13

3^ Giornata – Sabato 15 Ottobre

Netafim Bogliasco 1951-Rapallo Pallanuoto 8-11

Netafim Bogliasco 1951: Uccella, Riccio, Di Maria, Cuzzupè 2, Mauceri, G. Millo, Lombella 2 (2 rig.), Rogondino 2 (1 rig.), Paganello 2, Rosta, Carpaneto, Spampinato, Sokhna. All. Sinatra

Rapallo Pallanuoto: Caso, Zanetta 2, Gitto 3, Giavina, Carrasco 1, Vanelo, Gnetti, Cabona 2, Costa, Rossi 1, Bianconi 1, Apilongo. All. Antonucci

Arbitri: Schiavo e Zedda

Note: parziali 2-4, 2-1, 1-3, 3-3. Uscite per limite di falli Riccio (B) e Zanetta (R) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Bogliasco 2/7 + 3 rigori e Rapallo 2/6

Plebiscito PD-L’Ekipe Orizzonte 10-8

Plebiscito PD: Teani, Barzon 3 (1 rig.), Valyi, Citino 4, Queirolo 1, Casson, A. Millo, Dario, McKelvey 1, Meggiato, Centanni 1, Cassarà, Giacon. All. Posterivo

L’Ekipe Orizzonte: Celona, Halligan 2 (1 rig.), Grasso, Viacava 1 (rig.), Gant 1, Bettini 1, Palmieri, Marletta, Gagliardi, Williams 2 (1 rig.), Oliva, Morena 1, Condorelli. All. Miceli

Arbitri: Guarracino e Scappini

Note: parziali 3-1, 1-1, 3-4, 3-2. Uscita per limite di falli McKelvey (P) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Plebiscito 2/11 + un rigore e Orizzonte 3/12 + 3 rigori

4^ Giornata – Domenica 16 Ottobre

09:00 R.N. Bologna – C.S. Plebiscito Pd

10:30 L’Ekipe Orizzonte – Rapallo Pallanuoto

5^ Giornata – Domenica 16 Ottobre

14:30 Rapallo Pallanuoto – C.S. Plebiscito Pd

16:00 Bogliasco 1951 – R.N. Bologna

Classifiche

Girone A: Pallanuoto Trieste 9, SIS Roma 6, Como Nuoto e Brizz Nuoto 1

Girone B: Plebiscito PD, L’Ekipe Orizzonte e Rapallo PN 6, RN Bologna, Bogliasco 1951 0