Pallanuoto, i calendari di A1 M e F e le date

Definiti i calendari del 100° campionato di serie A1 maschile di pallanuoto e del 35° femminile.

Si comincia il 13 ottobre contemporaneamente il primo turno del torneo maschile a 14 squadre e quello di A1 femminile, confermato a 10 squadre. Il girone di andata si conclude il 12 gennaio per i maschi e il 19 per le femmine; la stagione regolare si chiude invece prima per le femmine, il 4 maggio e poi per maschi, il 18 maggio 2019. Lo scudetto si assegna con la Final Six. Le ultime retrocedono in serie A2. Una seconda retrocessa arriverà dai playout.

Eliminata la finale per il quinto e sesto posto. Per tutta la normativa completa si rimanda alla pubblicazione ufficiale.

La prima giornata

Serie A1 M – 13 ottobre

R.N. Savona-R.N. Florentia

Roma Nuoto-Sport Management

C.N. Posillipo-Nuoto Catania

Bogliasco 1951-Pro Recco N E Pn

S.C. Quinto-Pallanuoto Trieste

C.C. Ortigia-S.S. Lazio Nuoto

A.N. Brescia-C.C. Napoli

Serie A1 F – 13 ottobre

Bogliasco 1951-F&D H2o

S.I.S. Roma-Rapallo Pallanuoto

C.S. Plebiscito Pd-C.S.S. Verona

Cosenza Pallanuoto-L’ekipe Orizzonte

N.C. Milano-R.N. Florentia

Le date dei playoff e playout di A1 M: Final Six per lo scudetto dal 23 al 26 maggio.

Le date dei playoff di A1 F: Final Six per lo scudetto dal 10 al 12 maggio.