Pallanuoto – Grande il Centenario del Lerici Sport

E’ durata un paio d’ore molto abbondante fra interventi e targhe, partite interne e spettacoli di nuoto sincronizzato con gran brindisi finale, la celebrazione del Centenario del Lerici Sport presso la struttura lericina “Cicci Rolla” il cui nome è stato sottolineato.

<Oggi festeggiamo gli atleti di ieri e di oggi – ha affermato per l’occasione il presidente rossoblù Alessandro Sammartano – assolutamente un onore per noi essere giunti a celebrare un secolo di storia, tanto più se consideriamo certi periodi difficili come ad esempio quello della pandemia, la memoria storica è fondamentale per migliorare di continuo>.

Parecchie le personalità presenti, sia politiche che federali, altresì gran spazio a dirigenti e tecnici locali di ieri e oggi senza scordarsi dei giocatori.

<Altri cent’anni da augurare a una realtà strategica e fondamentale – ha dichiarato da parte sua l’on. Maria Grazia Frijia vicesindaco della Spezia – come un Lerici Sport che ha visto crescere tanti bambini (e sono qui con grande piacere e da amica)>.

Non mancavano nel il primo cittadino di Lerici, Leonardo Paoletti, né il suo “vice” Marco Russo e nemmeno il consigliere comunale con delega allo Sport del posto Massimo Carnasciali: <La comunità lericina è stata capace di produrre una società – ha sostenuto Paoletti – in grado di arrivare ai cent’anni con tanto di conseguente tradizione, tanta l’importanza per i nostri ragazzi al fine di un benessere fisico e anche mentale, soprattutto nel senso di formare una ferrea volontà; mantenere non è meno difficile che costruire e dunque massimo apprezzamento per questo secolo di vita>.

La Regione era rappresentata da parte propria dal vicepresidente del Consiglio ligure Gianmarco Medusei. Per conto della federnuoto regionale c’era il vicepresidente Alessandro Martini.

A presenziare a titolo del passato del Lerici Sport…il già presidente Aldo Sammartano padre di Alessandro, il pure “ex” tale Angelo Molinari che tanta parte ebbe nello sviluppo della sezione femminile, non a caso c’era al suo fianco la figlia Arianna la quale ha rammentato come sia passata di lì più di una campionessa olimpica.

Venendo agli ex “Coccodrilli” erano presenti i protagonisti a loro tempo in Serie A Gian Porro e Vittorio Perazzo, questi ha voluto ricordare peraltro Francesco Giovacchini, purtroppo impossibilitato a essere lì.

Ha parlato inoltre il prof. Roberto Centi e diversi altri. Sono intervenuti altresì l’ex atleta e allenatore Marco Mondini, i già giocatori Dario Gennaro e Zarko Zaric, l’attuale allenatore lericino Andrea Sellaroli e l’odierno capitano Riccardo Virdis. La pure ex gloria della squadra Alessandro Manfredi ha presentato il suo libro “La pallanuoto a Lerici dal 1923”.

Al di là del Lerici c’era addirittura quell’ Eraldo Pizzi he è stato forse il più grande pallanuotista nella storia dello sport italiano.

Conduttori i giornalisti Chiara Tenca ed Enzo Millepiedi. Temi principali il gran ruolo del Lerici Sport da quando esiste nel contesto dello sport locale, provinciale e regionale, le odierne difficoltà dovute al “bacino” un po’ limitato di operatività che oltretutto rischia di scontare il calo demografico.

Nella foto il presidente Alessandro Sammartano insieme al capitano della 1.a squadra lericina Riccardo Virdis