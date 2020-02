Pallanuoto ferma per il Coronavirus

Il Coronavirus sospende anche l’attività della pallanuoto azzurra che aveva due appuntamenti importanti: Coppa Italia e campionato A1 maschile.

Il consiglio federale riunitosi a Roma, preso atto delle ordinanze disposte dalle autorità competenti, ed in particolare da alcune Regioni italiane, sospende lo svolgimento di tutte le competizioni e manifestazioni sportive, di ogni livello e dislocazione, fino a domenica 1 marzo compreso, al fine di evitare difformità nelle attività programmate sul territorio nazionale.

La Pro Recco, pertanto, non giocherà né la sedicesima giornata di campionato prevista mercoledì 26 febbraio né la Final Four di Coppa Italia in programma il 29 febbraio e 1 marzo.