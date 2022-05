Pallanuoto – Duplice impegno per il Lerici

Lerici – Mentre il Lerici Sport maschile spera di continuare a vincere in casa contro il Lazio, sabato 14/5 (ore 15) alla “Mori” spezzina, all’indomani del ritorno al successo contro il Marina di Carrara…quello femminile punta alla prima vittoria esterna, dopo la prima in questo campionato alla “Cicci Rolla” di fronte al Bogliasco, nella visita al Camogli in programma domenica 15 a mezzogiorno.

<Si annuncia altra partita combattuta in cui occorre grande concentrazione e voglia di non mollare mai – questo il commento alla vigilia dell’allenatore delle donne Marco Rolla – e particolarmente importante sarà partire subito forte; al fine di non dover inseguire il risultato sprecando energie fisiche e nervose>.

Le convocate: Raffo, Rizzi, Davini, Pini, Mini, Di Guglielmo, Padula, Talocchi, Fioriti, Buttà, Strata, Mezzani e Gianstefani.

Nella foto un recentissimo allenamento del Lerici femminile