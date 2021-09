Pallanuoto, Coppa Italia Maschile: i risultati della prima fase

Al via ufficialmente la stagione 2021/2022 con la 31esima edizione della Coppa Italia maschile di pallanuoto.

La prima fase, denominata preliminary round e a cui ha rinunciato la Roma Nuoto, ha emesso i verdetti nei concentramenti di Brescia, Anzio, Trieste e Siracusa in tre gironi da tre ed uno da quattro squadre. Le prime due di ciascun raggruppamento accendono alla final eight in calendario dall’11 al 13 marzo: passaggio del turno di AN Brescia e Quinto dal girone A; Pro Recco ed Anzio Waterpolis dal B; RN Savona e Pallanuoto Trieste dal C; Telimar ed Ortigia dal concentramento D. Seguonio i tabellini della terza giornata.

Prima Fase – In neretto le squadre qualificate alla Final Eight

Girone A (a Brescia): AN Brescia 6, SC Quinto 3, RN Salerno 0

Girone B (ad Anzio): Pro Recco 6, Anzio Waterpolis 3, CN Posillipo 0

Girone C (a Trieste): RN Savona, Pallanuoto Trieste 4, Waterpolo Milano Metanopoli Sport 0

Girone D (a Siracusa): Telimar 9, CC Ortigia 6, Catania Nuoto 3, Lazio Nuoto 0

Girone “C” – Trieste

2^ Giornata – Domenica 19 settembre

R.N. Savona – Pallanuoto Trieste 12-12

RN Savona: Massaro, Rocchi, Patchaliev 1, Vuskovic 2, Molina 1, Rizzo 2, Caldieri, Bruni, Campopiano 1, Fondelli 4, Iocchi Gratta 1, Maricone, Da Rold. All. Angelini

PN Trieste: Oliva, Podgornik, Petronio, Buljubasic 1, Vrlic, Jankovic, Bego 1, Mezzarobba 5, Razzi, Inaba 2, Bini 1, Mladossich 2, Seppi. All. Bettini

Arbitri: Ferrari e Pinato

Note: parziali 3-2; 3-4; 2-4; 4-2. Usciti per limite di falli Podgornik (T) nel secondo periodo, Rocchi (S) e Buljubasic (T) nel quarto periodo. Superiorità numeriche Rn Savona 3/13 + 2 rigori, Pallanuoto Trieste 5/10 + 2 rigori.

3^ Giornata – Domenica 19 settembre

Pallanuoto Trieste – San Donato Metanopoli Sport 19-6

PN TRIESTE: Oliva, Podgornik 3, Petronio, Buljubasic 1, Vrlic 4, Rigoni, Bego 2, Mezzarobba 1, Razzi 4, Inaba 2, Bini 2, Mladossich, Seppi. All. Bettini

WATERPOLO MILANO: Cubranic, Filiberti, Ficalora, Tononi, Mattiello 2, Caravita 2, Scollo, Kasum, Busilacchi, Novara 1, Lanzoni 1, Mellina. All. Krekovic

Arbitri: Pinato e Brasiliano

Note: parziali 5-3; 7-0; 3-0; 4-3. Uscito per limite di falli Buljubasic (T) nel quarto periodo, espulso per proteste Bego (T) nel quarto periodo. Superiorità numeriche: Pallanuoto Trieste 6/11, Metanopoli 3/8 + 1 rigore

1^ Giornata – Sabato 18 settembre

Waterpolo Milano Metanopoli Sport – R.N. Savona 7-23

Waterpolo Milano: Cubranic, Filiberti, Ficalora, Tononi 1, Mattiello 1, Caravita 1, Scollo 1, Kasum 1, Ticozzi, Busilacchi 1, Novara, Lanzoni 1, Mellina. All. Krekovic

RN Savona: Massaro, Rocchi 1, Patchaliev 2, Vuskovic 4, Molina, Rizzo 3, Caldieri 3, Bruni 3, Campopiano 4, Fondelli 1, Iocchi Gratta 1, Maricone 1, Da Rold. All. Angelini

Arbitri: Cavallini e Brasiliano

Note: parziali 1-4, 2-5, 3-8, 1-6. Nessun giocatore uscito per limite di falli