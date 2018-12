Pallanuoto Champions | Recco espugna Barcellona, Brescia supera Mosca

Nel quinto turno della Champion League di Pallanuoto, buone, se non ottime notizie per le tre formazioni italiane.

Sugli scudi una formidabile Pro Recco, che era attesa da un impegno improbo a Barcellona. La formazione di casa era in testa al girone a punteggio pieno come la formazione italiana.

Gara accorta, e dopo che la Pro Recco ha lasciato sfogare i padroni di casa (2-0 il primo parziale), ha iniziato a macinare gioco, vincendo i primi due quarti per 5-2.

E sul 10-4 forse i recchelini si sono sentiti troppo tranquilli e nel terzo quarto è rinvenuto vigorosamente il Barceloneta, che si è imposto per 6-1, portando il punteggio pericolosamente in bilico, 11-10. Cala e gesso e nell’ulto quarto è nuovamente uscita la vera Pro Recco, che si è imposta 4-1, grazie ad uno stratosferico Kayes, autore di quattro pregevoli reti.

Ora i rivieraschi sono in testa a punteggio pieno del girone, con 15 punti. Vince anche l’AN Brescia, seppur di misura sull’ostica formazione della Dinamo Mosca (10-8).

Un successo che consente alla formazione bresciana di agganciare al secondo posto a quota 12 il Barceloneta. Sugli scudi Pietro Figlioli, trascinatore della squadra con ben un pokerissimo di gol all’attivo.

Pareggia a Zagabria lo Sport management Busto Arsizio (7-7) contro la forte formazione del Mladost. Qualche recriminazione per la squadra di Gu Baldineti, che per tutta la partita ha condotto in testa, per poi disunirsi nella fase finale, consentendo cosi ai padroni di casa di agguantare il pareggio.

Risultati: Gruppo A: AN Brescia-Dynamo Moscow 10-8, Barceloneta-Pro Recco 11-15, Steaua Bucarest-Stella Rossa 8-3, Ferencvaros-Eger 16-9.

Classifica: Pro Recco 15, Barceloneta e Brescia 12, Ferencvaros 9, Eger 6, Dinamo Mosca e Steaua Bucarest 3, Stella Rossa 0.

Gruppo B: Szolnok-Olympiacos 9-9, Waspo Hannover-Jug 7-14, Spandau Berlino Jadran Saplato 12-11, Mladost-Sport Management Busto Arsizio 7-7 Classifica: Jug 15, Bpm Sport Management 10, Olympiacos e Mladost 8, Szolnok 5, Spandau Berlino 4, Jadran Spalato 3, Waspo Hannover 2.

Franco Ricciardi

Franco Ricciardi è nato a Genova nel 1955. Giornalista iscritto all’Albo dal 1980, ha collaborato e collabora con le più importanti testate genovesi, Il Secolo XIX, Il Lavoro, La Repubblica, il Corriere Mercantile ed è stato tra i primissimi radiotelecronisti genovesi (Radio Liguria 1, Telecittà, Telegenova, Primo Canale.

Negli anni 80 fondò, come editore, il giornale “Noi Genoani”, che veniva distribuito allo Stadio”.