Pallanuoto, Brescia batte la Pro Recco e alza la Coppa Italia

Il vantaggio ai rigori

La finale della Coppa Italia di pallanuoto ha visto Brescia prevalere su Pro Recco ai rigori, interrompendo così una serie di dieci vittorie consecutive del Pro Recco in questo torneo.

La partita si è conclusa con un pareggio 10-10 nei tempi regolamentari, per poi essere decisa ai rigori con il punteggio finale di 15-16 a favore di Brescia, disputata nella piscina di Genova Albaro.

Il momento decisivo è arrivato dai cinque metri, quando Fondelli di Pro Recco è stato fermato da Tesanovic di Brescia. La partita è stata caratterizzata da un susseguirsi di azioni, con Pro Recco che ha inseguito il risultato dopo il sorpasso di Cannella, annullato da Gianazza a metà del quarto tempo. La partita è stata segnata da un momento di brutalità quando Gitto di Pro Recco ha colpito Hallock di Brescia al volto nei primi minuti di gioco.

Brescia ha lottato duramente in attacco, ma è stato Younger a segnare il primo gol significativo, seguito da Faraglia per Pro Recco. Il primo tempo si è concluso sul punteggio di 5-6 dopo un rigore trasformato da Fondelli per Brescia. Il quarto tempo è iniziato con Cannella che ha pareggiato il punteggio 8-8, seguito da Irving che ha superato il portiere Del Lungo sostituito da Negri.

La partita è stata un continuo botta e risposta, con Pro Recco che ha pareggiato 10-10 grazie a Presciutti e ha preso il vantaggio con Cannella. Tuttavia, il vantaggio è durato poco, con Gianazza che ha segnato il gol del pareggio per Brescia. Ai rigori, i giocatori di Brescia hanno segnato tutti i tiri, mentre Fondelli di Pro Recco ha sbagliato il decisivo.

Il tabellino

AN BRESCIA-PRO RECCO 16-15 dtr (10-10)

AN BRESCIA: Tesanovic, Del Basso 1, Dolce, F. Faraglia 3, Lazic, Gianazza 1, Renzuto Iodice, Guerrato, Alesiani 2, Balzarini 2, Irving 1, Gitto, Massenza Milani. All. Bovo

PRO RECCO: Del Lungo, Di Fulvio 1, Zalanki 2, Cannella 3, Younger 1, Fondelli 2 (2 rig.), Presciutti 1, Echenique, Condemi, Kakaris, Iocchi Gratta, Hallock, Negri, Rossi. All. Sukno

Arbitri: Colombo e Schiavo

Note: parziali 3-3, 3-2, 2-2, 2-3. Tempi regolari terminati 10-10.

Espulso per gioco violento Gitto (B) a 2’02” del primo tempo. Uscito per limite di falli Guerrato (B) a 1’44” del quarto tempo.

Ammonito Bovo (tecnico AN Brescia) a 3’27” del quarto tempo. Spettatori: 1000 circa.