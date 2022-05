Pallanuoto – Agrodolce weekend del Lerici

La Spezia – Alla piscina “Mori” il Lerici Sport continua vincere, dopo il Marina di Carrara vi cade anche il Lazio Waterpolo, nettamente dominato dai “Coccodrilli” per oltre mezza gara (tardiva la reazione capitolina nell’ultimo quarto).

Sempre in Serie B prima sconfitta invece per il Lerici femminile, sconfitto per 6-2 in casa del Camogli, non sono bastate alle lericine una buona difesa a cominciare dal portiere Raffo e le reti della Gianstefani e della “solita” Mini.

<Partita molto fisica – ha commentato al termine coach Marco Rolla – in cui purtroppo abbiamo eccessivamente faticato in attacco, specie nelle conclusioni, ci spronerà a una maggior determinazione…e in generale a migliorare>.

Parziali; 1-1 / 2-0 / 2-0 / 1-1.

Il Lerici Sport femminile s’è schierato con: Raffo, Rizzi, Davini, Pini, Mini, Padula, Di Guglielmo, Talocchi, Fioriti, Buttà, Strata, Gianstefani.

Tabellino.

LERICI – LAZIO 9 – 7

PARZIALI: 3-1 / 2-0 / 2-2 / 2-4.

SSD LERICI SPORT: Di Donna, Tamburini 1, Biancardi 1, Vangi, Sciallero, Virdis 1, Guenna 1, Gardella, Biallo 2, Gatti 3, Avvenente, Sisti, Pietra.

LAZIO WATERPOLO: Cioccoloni, Di Benigno, Sotgiu, Cotugno, Morolli 1, Basile, Spinelli 2, Todini 2, Cocutelli Fiorita 1, Pacciani, Sallustio 1, Martella.

ARBITRO: Valdettaro.

Nella foto l’entrata della piscina “Mori”