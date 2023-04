Pallanuoto, A1M: ultimo atto della Regular Season

Tutto in trentadue minuti. Ultima giornata del campionato maschile. Le prime quattro ai playoff scudetto: la Pro Recco in testa incontrerà l’Iren Genova Quinto già salvo, mentre l’AN Brescia andrà a Trieste contro per i padroni di casa ormai fuori dalla lotta per il titolo. L’Ortigia terzo riceve il pur pericoloso ma salvo CN Posillipo nel posticipo alle 16.00, mentre su Waterpolo Channel lo scontro salvezza tra Distretti Ecologici Roma-De Akker Bologna, chi vince è salvo e non farà i playout. Commento di Ettore Miraglia e Francesco Postiglione.

Senza velleità con le posizioni consolidate Check-Up RN Salerno-Nuoto Catania già ai playout entrambe, e RN Savona-Telimar con gli ospiti già ai playoff scudetto. Anzio Waterpolis-Netafim Bogliasco 1951 chiude il programma con gli ospiti già retrocessi mentro l’Anzio ha l’ultima chance di salvarsi senza playout.

sabato 22 aprile – 26esima giornata

ore 15:00

Check-Up RN Salerno-Nuoto Catania

ore 15:00

D.E.Nuoto Roma-De Akker Team

ore 15:00

BPER RN Savona-Telimar

ore 15:00

PN Trieste-AN Brescia

ore 15:00

Pro Recco-Iren Genova Quinto

ore 15:00

Anzio Waterpolis-Netafim Bogliasco 1951

ore 16:00

C.C.Ortigia 1928-CN Posillipo

Così nei playoff e playout

Al termine della regular season sono in programma due playoff e un playout: il playoff scudetto a cui partecipano le prime quattro classificate, il playoff dal quinto all’ottavo a cui partecipano le seconde quattro classificate, il playout salvezza a cui partecipano la decima, undicesima, dodicesima e tredicesima della stagione regolare. L’ultima, invece, retrocede direttamente in serie A2 (Netafim Bogliasco 1951).

Semifinali playoff scudetto: 1-4 e 2-3 al meglio delle due vittorie su tre partite il 3, 6 e 9 maggio; finali il 16, 20 e 27 maggio. Le prime tre si qualificano per la Champion e la quarta per l’Euro Cup.

Semifinali playoff quinto posto: 5-8 e 6-7 al meglio delle due vittorie su tre partite il 3, 6 e 9 maggio; finali il 16, 20 e 27 maggio. La quinta e sesta si qualificano per l’Euro Cup.

Semifinali playout: 10-13 e 11-12 al meglio delle due vittorie su tre partite il 3, 6 e 9 maggio; finale salvezza il 16, 20 e 27 maggio.