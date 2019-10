Pallanuoto, A1M: Savona ancora vincente, pari Quinto

Torna sabato 19 ottobre la serie A1 maschile con la seconda giornata. Tutte le azioni in inferiorità numerica salvate (6 su 6) e la cinquina di uno strepitoso Cannella per l’AN Brescia che supera 14-4 la Canottieri Napoli.

Davanti alle telecamere di Waterpolo Channel la vittoria della CC Ortigia (12-8) in casa della Sport Management che paga il 2/10 in superiorità numerica. Mastini avanti 5-4 con Ravina in apertura di terzo tempo. Quindi lo strappo dei biancoverdi che ribaltano il punteggio e allungano (7-5) con la doppietta di Gallo e lo squillo in extraplayer di Vidovic. Poi tre botta e risposta: quello tra Ferrero e Dolce vale il 10-8 a trenta secondi dalla conclusione. Prima della fine ancora il giovane Ferrero, l’anno scorso a Bogliasco, supera Nicosia per il 12-8 finale.

Secondo risultato utile consecutivo per la RN Savona, che dopo il pareggio in casa della CC Napoli, batte 14-13 la Telimar cui non basta la cinquina di Draskovic. Biancorossi sempre avanti nel punteggio e sul +4 (9-5 e 11-7) nel terzo tempo. Poi la reazione dei siciliani che si riportano più volte sul -1, mancando l’aggancio, fino al 14-13 finale.

Finisce in parità tra Circolo Nautico Posillipo e RN Florentia in un match a dir poco rocambolesco. I rossoverdi conducono 8-6 dopo tre tempi; poi i gigliati riequilibrano il punteggio con il mini break firmato Andrea Di Fulvio e Razzi (8-8) e successivamente mettono la freccia con la doppietta di Razzi (10-9). Mattiello prima sbaglia il rigore del pareggio ma si riscatta e a ventinove secondi dalla fine trova il jolly in extraplayer che vale il 10-10 finale.

Il gol di Camilleri a sette secondi dalla fine per il pareggio della Roma Nuoto (8-8) in casa della Iren Genova Quinto-Roma Nuoto. Rimpianti da entrambe le parti. Giallorossi sul +2 (7-5) in apertura di ultimo periodo; i biancorossi ribaltano il punteggio con la tripletta di Tabbiani (8-7). Sembra fatta per i liguri ma praticamente all’ultimo respiro Camilleri segna la rete dell’8-8.

Colpaccio esterno, per il primo successo nella massima serie, per la Campolongo Hospital RN Salerno che supera 14-11 la Lazio Nuoto. I biancocelesti tengono fino all’8-8 d, i Ferrante. Successivamente i due decisivi mini break dei campani: Gandini e Parrilli siglano il 10-8; Elez, Cuccovillo e Luongo il determinante 13-9 dopo due minuti dell’ultima frazione.

Nell’anticipo di mercoledi 16 la Pro Recco – impegnata nei preliminari di Champions League – ha sconfitto 19-8 la Pallanuoto Trieste, con manita di Aicardi, poker di Di Fulvio e tripletta di Mandic.

A1 maschile – Programma 2^ giornata

Mercoledì 16 ottobre

Pro Recco-Pallanuoto Trieste 19-8

Tabellino e play by play

Sabato 19 ottobre

CN Posillipo-RN Florentia 10-10

Sport Management-CC Ortigia 8-11 – trasmessa su Waterpolo Channel

Arbitri: Pinato e Castagnola

AN Brescia-CC Napoli 14-4

Iren Genova Quinto-Roma Nuoto 8-8

RN Savona-Telimar 14-13

Lazio Nuoto-Campolongo Hospital RN Salerno 11-14

Sabato 5 ottobre

1^ A1 mas Roma Nuoto-CN Posillipo alle 18.00

Sabato 19 ottobre

2^ A1 mas Sport Management-CC Ortigia alle 18.00

Mercoledì 23 ottobre

3^ A1 mas RN Florentia-Iren Genova Quinto alle 20.00

Sabato 26 ottobre

4^ A1 mas RN Savona-CC Ortigia alle 15.00