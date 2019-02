Pallanuoto, A1M: Recco batte Sport Management nel big match

Anche la pallanuoto si mobilita per Manuel Bortuzzo. Questo week end è interamente dedicato a lui e caratterizzato dal supporto concreto dei giocatori, delle società e del pubblico. Molteplici le iniziative, tra cui la raccolta fondi presso i campi gara. In serie A1 maschile si gioca la diciottesima giornata con tutte le partite alle 18, compresa quella di Busto tra Sport Management e Pro Recco, vinta dai campioni d’Italia 12-8 e trasmessa in diretta streaming su Waterpolo Channel, dove i giocatori del Banco BPM Sport Management, su volere del presidente Sergio Tosi, indossano una maglia con una grande M durante il pre partita in gesto di solidarietà nei confronti dello sfortunato nuotatore che negli scorsi giorni è stato gravemente ferito e per il quale la Federazione Italiana Nuoto ha attivato una raccolta fondi Give #TUTTICONMANUEL. Nel posticipo serare, pareggio 12-12, nel a Casoria tra Canottieri Napoli e Posillipo.

In serie A1 femminile c’è la tredicesima giornata che si apre gli incontri di Milano tra Kally Milano e CSS Verona ed Anzio tra F&D H2O Velletri e Rapallo. A Mllano successo in rimonta del Verona che compie il sorpasso negli ultimi tre minuti, da 8-6 per Kally a 9-10 (decide Borg in supeirorità numerica a 6’59” del quarto tempo). Ad Anzio vittoria più agevole per il Rapallo che batte 10-7 le laziali padrone di casa; doppiette di Viacava, Galiardi e Emmolo per Rapallo, Coletta per Velletri. Si chiude con il largo successo della capolista L’Ekipe Orizzonte in casa del Bogliasco Bene 21-6.

A1 M – 18 GIORNATA

Sport Management-Pro Recco 8-12

Arbitri Savarese e Petronilli

Lazio Nuoto-Roma Nuoto 7-6

Arbitri L. Bianco e Centineo

RN Florentia-Bogliasco Bene 12-9

Arbitri Ricciotti e Pascucci

Pallanuoto Trieste-Nuoto Catania 8-4

Arbitri Brasiliano e Colombo

RN Savona-Genova Iren Quinto 7-7

Arbitri Severo e Carmignani

AN Brescia-CC Ortigia 14-9

Arbitri Ercoli e Scappini

20.00 CC Napoli-CN Posillipo 12-12

Arbitri Rovida e Lo Dico