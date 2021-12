Pallanuoto, A1M: oggi il grande Classico Recco-Brescia

Prosegue senza sosta il campionato di A1 con la decima giornata.Prima vittoria in campionato per la Roma Nuoto che nel derby supera 12-11 la Lazio Nuoto.

I biancocelesti restano in scia fino al 10-9 di Paskovic a quattro minuti dalla fine; poi lo strappo decisivo dei giallorossi che allungano sul +3 (12-9) con le reti di Francesco Faraglia e Boezi. La Lazio reagisce ma la rimonta si ferma sul 12-11 finale di Augusti a quaranta secondi dalla fine.

Sabato si completa il turno. In diretta su Waterpolo Channel, dalle 18.00 e con la telecronaca di Ettore Miraglia e il commento tecnico di Francesco Postiglione, il big match per antonomasia: AN Brescia-Pro Recco. Seguono programma e arbitri

A1 maschile

10^ giornata

Venerdì 3 dicembre

Roma Nuoto-Lazio Nuoto 12-11

Sabato 4 dicembre

15.00 Telimar-CC Ortigia

Arbitri: Colombo e Pinato

Delegato: Centineo

16.30 Anzio Waterpolis-RN Salerno

Arbitri: D. Bianco e L. Bianco

Deelgato: Callini

17.30 Pallanuoto Trieste-ADR Nuoto Catania

Arbitri: Castagnola e Guarracino

Delegato: Ingannamorte

18.00 Iren Genova Quinto-CN Posillipo

Arbitri: Schiavo e Petronilli

Delegato: Costa

18.00 AN Brescia-Pro Recco – live su Waterpolo Channel

Arbitri: Gomez e Calabrò

Delegato: Saeli

18.00 RN Savona-WP Milano Metanopoli

Arbitri: Romolini e Severo

Delegato: Carannante