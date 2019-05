Pallanuoto, A1M: i risultati dell’ultima di Regular Season

Fischio finale. Concluse le partite dell’ultima giornata della serie A1 maschile.

In palio era rimasto il sesto posto, l’ultimo utile per l’accesso alla Final Six, in programma a Trieste dal 23 al 26 maggio. Se lo aggiudica la Roma Nuoto. La squadra allenata da Roberto Gatto vince alla “Alba Oriens” di Casoria 13-9 con il Posillipo ed approfitta delle sconfitte dei cugini della Lazio a Brescia con la capolista, della Iren Genova Quinto con i campioni d’Italia della Pro Recco e della Rari Nantes Florentia in casa con la Sport Management. Alle spalle della Roma, quattro squadre con 31 punti. La classifica avulsa determina i piazzamenti finali: Lazio settima, Iren Genova Quinto ottava, Rari Nantes Savona nona e Rari Nantes Florentia decima.

Goleada della Pro Recco nel derby ligure dove si impone 16-1 sulla Iren Genova Quinto. Con il risultato mai in discussione, i protagonisti dell’incontro sono Velotto, autore di una cinquina, Ivovic con una quaterna e Bukic con una tripletta. Per gli avversari il gol bandiera è firmato da Lindhout nel terzo tempo a 5’58. A Firenze spiccano la cinquina di uno strepitoso Fondelli e la quaterna di Luongo, che vince la classifica marcatori con 81 reti, e sei azioni in inferiorità numerica su otto difese per la Sport Management che passa 17-8 in casa della Rari Nantes Florentia, confermandosi al terzo posto nella regular season.

Match tutto in discesa per l’AN Brescia che vince la regular season. Avanti 2-1 dopo i primi due minuti di gioco, mette a segno due break di 4-1 per il 10-3 di inizio terzo tempo. In totale controllo del punteggio i padroni di casa chiudono 17-7 trascinati dai sei gol di Muslim e dalla cinquina di Presciutti. A Casoria Roma molto più determinata (avanti 6-3 a metà secondo tempo) che allunga con due minibreak di 2-0 per il 10-5 di fine terzo periodo. La squadra napoletana azzarda una difficile rimonta, Roma chiude definitivamente la partita con il tris di Spione, Camilleri e De Robertis.

Conclusa anche la corsa salvezza. Trieste e Savona ottengono la permanenza nella massima serie battendo rispettivamente Ortigia 10-7 e Canottieri Napoli 9-7. Bogliasco Bene e Nuoto Catania retrocedono direttamente in serie A2. La vittoria di Trieste a Siracusa rende inutile il successo del Bogliasco Bene sui catanesi (con 17 gol e 6 di scarto) ed evita la finale playout, che altrimenti si sarebbe dovuta disputare il 25 maggio tra Pallanuoto Trieste e Bogliasco Bene. Savona supera in casa la Canottieri Napoli 9-7. Sono salve entrambe. Avanti 5-2 a metà gara, i liguri si vedono recuperare dalla doppietta di Borrelli e dalla rete di Del Basso (5-5 a metà del terzo tempo). Giovanni Bianco nel terzo, Piombo e Giacomo Novara nei primi tre minuti del quarto periodo riportano la formazione di Angelini sul +3; Campopiano accorcia, poi perde l’opportunità del -1 fallendo un tiro di rigore che colpisce la traversa a 1’12” dalla sirena sul risultato di 8-6 in favore di Savona. Nel finale Piombo e di nuovo Campopiano per il 9-7 conclusivo.

Trieste batte l’Ortigia, evita i playout e si assicura un posto nella massima serie anche nella prossima stagione. Partono forte i giuliani che si protano avanti 3-1 nei primi minuti di gioco. I padroni di casa ribaltano subito il risultato con Di Luciano, Jelaca e Lifante Espanol; a metà gara Siracusa conduce 4-3. La doppietta di Mezzarobba (secondo gol in dribbling nella difesa avversaria) e la replica di Napolitano in superiorità numerica valgono il 5-5 al minuto 22 di gioco. Mezzarobba firma la quaterna personale, Trieste torna avanti e mantiene il vantaggio fino al fischio della sirena.

Bogliasco Bene supera 17-11 la Nuoto Catania. Ma la vittoria, seppure ottenuta segnando 17 gol e con 6 di scarto, non basta per raggiungere la finale playout. La classifica condanna sia i liguri che gli etnei, entrambi ultimi con 16 punti e più di 9 di svantaggio dalla terz’ultima (Trieste con 27). La cinquina di Lanzoni e le triplette di Gambacorta e M. Guidi trascinano i liguri al successo. Serve a poco la parziale rimonta dei siciliani con la doppietta di Cuccovillo ed il gol di Privitera nei minuti finali.

Programma 26^ giornata – sabato 18 maggio

RN Savona-Canottieri Napoli 9-7

Arbitri: Severo e Ercoli

CC Ortigia-Pallanuoto Trieste 7-10

trasmessa da Waterpolo Channel

Arbitri: Brasiliano e Scollo

Bogliasco Bene-Nuoto Catania 17-11

Arbitri: Paoletti e Petronilli

Circolo Nautico Posillipo-Roma Nuoto 9-13

Arbitri: Lo Dico e Savarese

Iren Genova Quinto-Pro Recco 1-16

Arbitri: Nicolosi e Navarra

RN Florentia-Sport Management 8-17

Arbitri: Guarracino e Rovida

AN Brescia-Lazio Nuoto 17-7

Arbitri: Pascucci e Romolini

Classifica finale

Programma Fina Six – 23/26 maggio Trieste

Quarti di finale / Giovedì 23 maggio

QF1 18:00 3^ SPORT MANAGEMENT-6^ ROMA NUOTO in diretta su Rai Web

QF2 19:15 4^ CN POSILLIPO-5^ CC ORTIGIA in diretta su Rai Web

Nb. Il quinto posto, ultimo per partecipare alle coppe europee 2019-2020, sarà assegnato in base al miglior piazzamento nella classifica della stagione regolare tra le squadre perdenti dei quarti di finale

Semifinali / Venerdì 24 maggio

17:30 1^ AN BRESCIA contro vincente QF2 in diretta su Rai Sport + HD e su Rai Web

18:45 2^ PRO RECCO contro vincente QF1 in diretta su Rai Sport + HD e su Rai Web

Finali / Sabato 25 maggio

18:30 finale 3° posto in diretta su Waterpolo Channel

Finale scudetto / Domenica 26 maggio

16:00 in diretta su Rai Sport + HD e su Rai Web