Pallanuoto – 1.a vittoria del Lerici femminile

Lerici – Prima vittoria in campionato per il Lerici Sport femminile in Serie B, alla “Cicci Rolla”, per 7-6 sul Bogliasco (parziali 3-2 / 1-1 / 2-2 / 1-1) in una partita che coach Marco Rolla ha definito molto “fisica e combattuta”. <A differenza dell’incontro precedente – ha affermato al termine l’allenatore lericino – siamo partiti subito forte e poi ci è stato possibile capitalizzare quel tre a zero iniziale. Qualche errore di troppo, ma l’importante era vincere e ciò ci è riuscito, ora testa alla trasferta a Camogli…domenica prossima”.

Questa la formazione schierata dal Lerici; in cifre le reti: Raffo, Davini, Mini 3, Pini, Di Guglielmo 1, Moretti, Talocchi, Fioriti 2, Buttà 1, Strata, Mezzani, Gianstefani.

Nella foto la squadra intorno a coach Rolla