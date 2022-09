Palermo-Genoa, torna Sturaro tra i convocati

Partita importante per il Genoa chiamato a giocare il big match di B contro il Palermo riscattando la beffa di sabato scorso contro il Parma al Ferraris.

Sono 23 i convocati di Alexander Blessin per la trasferta di Palermo. Assente lo squalificato Gudmundsson in avanti, mentre é partito con la squadra, per stare con i compagni e fare gruppo, Sturaro. Per il resto nessun’altra variazione rispetto alla sfida contro il Parma. Questa la lista completa:

Portieri: Agostino, Martinez, Semper

Difensori: Bani, Czyborra, Dragusin, Hefti, Pajac, Sabelli, Vogliacco

Centrocampisti: Badelj, Frendrup, Galdames, Jagiello, Portanova, Strootman, Sturaro

Attaccanti: Aramu, Coda, Ekuban, Puscas, Yalcin, Yeboah