Palermo-Genoa, nei precedenti regna l’equilibrio

Venerdì anticipo di lusso tra Palermo e Genoa al Renzo Barbera per il quinto turno di serie B.

Sono 72 le sfide totali tra Palermo e Genoa. Grande equilibrio nei precedenti: 23 le vittorie dei rosanero e 21 quelle dei rossoblù, 29 i pareggi. L’ultima sfida si è giocata nel 2017 in Serie A: 1-0 al Barbera, rete decisiva di Rispoli. In campo per i siciliani c’erano Nestorovski e Diamanti, per gli avversari Pinilla e Pandev. Per trovare il confronto più recente in B serve tornare indietro al 2004: altra vittoria dei rosanero per 3-1. Sulle panchine delle due squadre Guidolin e De Canio. Nelle ultime dieci sfide il Genoa ha vinto solo due volte, nel 2012 e nel 2016, cinque i successi del Palermo e due i pareggi.