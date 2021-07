Palco sul mare, estate 2021, THE ZENA SOUL SYNDICATE in Soul Train, il primo agosto presso i Giardini Govi, in Corso Italia alle ore 21,30

Palco sul mare, estate 2021, un tributo a una delle trasmissioni americane più in voga degli ultimi 50 anni, uno spettacolo musicale brillante e coinvolgente grazie all’energia di The Zena Soul Syndicate e il loro progetto musicale Soul Train in scena, per questa 26ma edizione di Palco sul Mare Festival nel cuore pulsante dell’estate genovese, Corso Italia, dalla suggestiva cornice dei Giardini Govi siti nell’area di Punta Vagno, domenica 01 agosto alle 21:30.

Un’immersione negli anni Sessanta – Settanta, un omaggio alla musica ad opera di una vera e propria little big band che apre una finestra temporale sui grandi classici del Soul e del Funky e sulla spontanea vivacità dell’epoca.

The Zena Soul Syndicate è una super band tutta genovese dalla sonorità unica capace di amalgamarsi alle singole impronte personali, un collettivo di musicisti animati da una grande passione per l’arte musicale, dal sound energico, dallo stile originale ed espressivo che unisce timbrica e grande senso del ritmo.

˂˂Tutto ebbe inizio nell’agosto 2018 quando ci chiedemmo – racconta Dede Dell’Amico – perché non creare una little big band con la quale suonare e la risposta è stata incredibile, tanto da unire in poche ore molte persone nel fare soul˃˃.

Una serata all’insegna dell’arte, della musica e della performance che vedrà sul palco Barbara Vulso, una delle voci soul più imponenti d’Europa, insieme al “padrone di casa” e voce principale Fabio Canobbio insieme a un coro d’eccezione composto da Pierrette Berentzen, Lina Di Giacomo e Sabrina Fanfani, alla batteria Dede Dell’Amico, al pianoforte Matteo Minchillo ed eccezionalmente per questo spettacolo ci saranno alla chitarra Fausto Clavarino e al basso uno dei musicisti più quotati d’Italia Massimo Ben Trigona.

A completare questo collettivo di grandi artisti la sezione fiati composta dal Maestro Stefano Riggi al sax tenore insieme a Roberto Corio, al baritono Roberto Spartaco Moretti e alla tromba Massimo Rapetti.

Un live travolgente che accompagnerà gli spettatori non solo con la musica, ma anche con il ballo per portare in scena qualità, classe e divertimento. Un viaggio musicale che sarà impreziosito da una crew composta da sei ballerini, la Cohesion & Friends, che a ritmo di musica creerà sul palco straordinarie coreografie.

Biglietti in vendita anche la sera dello spettacolo.

Info biglietti prevendita online: www.palcosulmarefestival.it | www.happyticket.it | rivendite autorizzate