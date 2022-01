Palazzo Ducale: conferenza di Giulia Pastorella sui “cervelli in fuga”

Martedì 25 gennaio alle ore 18:15, presso la sede della Società di Letture Scientifiche a Palazzo Ducale, Giulia Pastorella terrà una conferenza sui “cervelli in fuga” dall’Italia.

Giulia, milanese, dopo un anno di liceo nel Regno Unito decide di proseguire all’estero i suoi studi: Laurea a Oxford, un Master a Sciences Po (Parigi) e un PhD in Affari Europei presso la London School of Economics. Ha lavorato a Bruxelles per HP e oggi è direttrice delle relazioni istituzionali con l’Unione Europea per Zoom, la piattaforma di teleconferenze che usiamo anche noi.

Impegnata politicamente è stata recentemente eletta al Consiglio Comunale di Milano dove è Capogruppo della lista Riformisti per Sala. Sposata con un imprenditore francese e recentemente mamma, ha pubblicato presso Laterza EXIT ONLY – Cosa sbaglia l’Italia sui cervelli in fuga.

EXIT (not) ONLY è l’occasione per conversare con un cervello in fuga, ma non troppo, sugli stereotipi e i falsi miti che circondano i giovani che decidono di perseguire una carriera all’estero. Sono un arricchimento o un depauperamento del paese? A volo d’uccello su studi dati e esperienze su un processo che, contrariamente a quello che ci raccontiamo, non è solo italiano.

La conferenza, come sempre gratuita ed aperta a tutti, si terrà in presenza e su zoom.

link per partecipare: https://us02web.zoom.us/j/4206021729?pwd=SXp2U1g2TXRRZEtHa2NYbzVOcTh1Zz09

Passcode: Letture

Per accedere ai locali e alla biblioteca è necessario il greenpass rafforzato secondo le normative Covid.

Gli eventi sono prodotti e organizzati dalla Società di Letture e Conversazioni Scientifiche, associazione che venne fondata a Genova nel 1866 in un momento di evoluzione e di fermento culturale, dopo il compimento dell’Unità d’Italia. Oggi la sua attività prosegue con gli appuntamenti settimanali nella Sede di Palazzo Ducale, con un consiglio rinnovato e un nuovo presidente, Enrico Paroletti.

