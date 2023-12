Palazzo Agostino De Franchi ospita “I Mercoledì Musicali”, torna la musica a Genova in piazza della Posta Vecchia 3

Anche il secondo concerto di questa quinta stagione dei Mercoledì Musicali è stato un grande successo.

Fabrizio De Ferrari ci ha fatto conoscere insolite sonorità al pianoforte con un programma dedicato al choro.

Il terzo concerto, quello degli Auguri, sarà molto interessante con un duo pianoforte chitarra, di giovani e valenti musicisti.

Come sempre l’organizzazione è curata da Maurizio Daccà in collaborazione con il Maestro Josè Scanu, Direttore Artistico e la partecipazione di Isabella Descalzo.

I concerti sono tenuti, come di consueto, sempre con la collaudata modalità in forma divulgativo/musicale.

I concerti dei Mercoledì Musicali sono in sede A Compagna, piazza della Posta Vecchia 3/5 alle ore 17,00.

Ricordiamo che è necessario prenotare inviando una e-mail all’indirizzo posta@acompagna.org

Vi aspettiamo numerosi come sempre e grazie!

Di ogni evento è fatto un comunicato. “I Mercoledì Musicali”

Qui di seguito la programmazione del concerto degli auguri del 13 dicembre con il Gemini Duo e il calendario generale per la nuova stagione musicale 2023 – 2024.

STAGIONE MUSICALE 2023-2024

Mercoledì 13 dicembre 2023, ore 17:00

Concerto degli Auguri

Gemini Duo

Note di viaggio: movimento in tre stili

GIANLUCA BARRAGATO, pianoforte – CLAUDIO PATANE’ chitarra

PROGRAMMA

J. S. Bach: Toccata in re minore

Mario Castelnuovo Tedesco: Concerto per chitarra in D, I movimento

E. Satie: Gnossienne 1

Mario Castelnuovo Tedesco: Concerto per chitarra in D. II movimento

Pasquale Taraffo: Stefania

Manuel de Falla: El pano moruno, Asturiana

Gianluca Barragato: Roja, Gocce

A. Bruceck: Take 5

Pino Daniele: Ye so pazz

GIANLUCA BARRAGATO

Laureato a pieni voti al Conservatorio di Genova in Pianoforte di secondo livello, ha approfondito gli studi di composizione, orchestrazione e strumentazione da autodidatta.

Estraneo ai circoli accademici, persegue la sua ricerca musicale in modo libero, esplorando il suono attraverso diversi generi musicali, seguendo l’istinto,

e la sua personale idea di arte e musica. I suoi riferimenti vanno da Bartók, a Stravinsky, passando per Ginastera, fino ai Led Zeppelin, a Brubeck e alla musica elettronica.

Compone brani per formazioni cameristiche (strumenti solisti, trii, quartetti, quintetti), per voce e per orchestra sinfonica. Partecipa a concorsi di composizione nazionali ed internazionali

Gianluca Barragato scrive musiche di scena per il teatro, partecipa a concorsi di composizione nazionali e internazionali, ottenendo vari riconoscimenti.

Recentemente ha ottenuto il secondo posto al concorso Gaetano Amadeo Prize 2022.

Lo scorso novembre due suoi brani per soprano e violoncello sono stati esegui al prestigioso Festival Violoncellistico Internazionale Alfredo Piatti di Bergamo.

CLAUDIO PATANE’

Chitarrista nato a Genova nel 1995, vincitore di concorsi, nazionali ed internazionali, inizia e prosegue gli studi dello strumento con il Maestro Bruno Poglio.

Presso il Conservatorio “Antonio Vivaldi” di Alessandria ottiene il Diploma di Laura in Chitarra Classica col massimo dei voti sotto la guida del Maestro Luigi Biscaldi.

Consegue quindi la Laurea Magistrale ad indirizzo concertistisco con il Maestro Giacomo Maruzzelli, anche questa a pieni voti, unitamente agli studi in discipline antropo-psico-pedagogiche

e nelle metodologie e tecnologie didattiche per l’insegnamento.

La sua formazione musicale comprende anche studi e Corsi di Alta Formazione con grandi Maestri quali Angelo Gilardino, Lorenzo Micheli, Oscar Ghiglia, Massimo Lonardi, Manuel Barrueco,

Marcin Dylla, Fabrizio Giudice, Katsumi Nagaoka e molti altri, oltre allo studio della chitarra flamenco col Maestro Roberto Margaritella e del canto con la Vocal Coach e Songwriter Elisa Rosselli.

Svolge attività concertistiche sia come solista che con complessi musicali, oltre a tenere corsi di insegnamento dello strumento e dell’educazione musicale.

STAGIONE MUSICALE

2023-2024

Programma

2023

Mercoledì 8 novembre 2023, ore 17.00 – Concerto di Apertura

Il Risveglio – Circolo mandolinistico

nell’anno del Centenario. direttore Eliano Calamaro

Mercoledì 29 novembre 2023

Fabrizio De Ferrari, pianoforte

Il Choro – Musica strumentale brasiliana tra samba, jazz ed echi classici

Mercoledì 13 dicembre 2023

Gemini Duo, pianoforte e chitarra

Note di viaggio: movimento in 3 stili

2024

Mercoledì 17 gennaio 2024, ore 17.00

Guglielmo Nicolini, Caterina Picasso – Duo trombone-pianoforte

Mercoledì 31 gennaio 2024, ore 17.00

Paolo Romanello, Paolo Rossi – Duo di chitarre

Viaggiando in musica dal Nord al Sud America

Mercoledì 14 febbraio 2024, ore 17.00

Federico Diomeda – Eugenio Romanello – Duo pianistico

Mercoledì 28 febbraio 2024, ore 17.00

Simone Morgillo – pianoforte

Mercoledì 06 marzo 2024, ore 17.00 – Festa della Donna

“Concerto Lirico” allievi della classe di Canto di Lilia Gamberini,

Soprano e docente al Conservatorio Vivaldi di Alessandria

Mercoledì 27 marzo 2024, ore 17.00 – Concerto di chiusura

Fabrizio Leopardi, Ilaria Scanu Montelatici – duo di violini