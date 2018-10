Ore 7, Rixi: maratona notturna Decreto Genova finita. Approvati tutti gli emendamenti

“Commissione finita poco prima delle 7:00. Approvati tutti gli emendamenti, mercoledì si va in Aula. Decreto Genova più soldi per il territorio. Avanti tutta!”.

Lo ha comunicato stamane su Facebook il viceministro genovese delle Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi, insieme agli altri parlamentari leghisti impegnati nella Commissione che ha esaminato il decreto sulle urgenze varato dal Governo.

Domani, quindi, il Decreto Genova emendato a favore del territorio, dei cittadini e delle imprese genovesi, comincerà l’iter per il voto in Parlamento che lo trasformerà in legge.

Per quanto riguarda la ricostruzione del viadotto autostradale sul Polcevera, si attende ancora il dissequestro per rendere le aree cantierabili e cominciare i lavori di demolizione e ricostruzione.

I periti nominati dal Tribunale hanno tempo fino al 5 dicembre, ma potrebbero anche (legittimamente) chiedere una proroga.

Il sindaco di Genova e Commissario per la ricostruzione Marco Bucci nei giorni scorsi ha dichiarato che sta lavorando per poter essere in grado di far partire i lavori il giorno dopo il dissequestro da parte dei magistrati.