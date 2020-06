Ore 18, in Italia 85 morti (33.774): incremento stabile. Malati: 1453 in meno di ieri

Sono 33.774 i morti con coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 85. Giovedì l’incremento era stato di 88.

In Trentino Alto Adige, Sicilia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi.

Sono 36.976 i positivi accertati finora e malati, con una diminuzione rispetto a ieri di 1.453. Giovedì il decremento era stato di 868.

Sono 163.781 i positivi accertati finora e guariti con un aumento rispetto a ieri di 1.886. Giovedì l’incremento era stato di 957.

Il numero complessivo dei positivi accertati finora (compresi morti, malati e guariti) ha quindi toccato quota 234.531.

I dati sono stati comunicati intorno alle 18 di oggi dai responsbaili della Protezione civile nazionale.

Dai dati della Protezione civile nazionale è anche emerso che sono 316 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (22 in meno di ieri). Di questi, 120 sono in Lombardia (5 in meno di ieri).

I malati ricoverati con sintomi sono invece 5.301, con un calo di 202 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 31.359, con un calo di 1.229 rispetto a ieri.

I tamponi effettuati finora sono 4.114.572, in aumento di 65.028 rispetto a ieri. I pazienti testati finora sono 2.565.258.