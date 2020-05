Ore 18, in Italia 242 morti (31.610): incremento in lieve calo. Malati: 4370 in meno di ieri

Sono 31.610 i morti con coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 242. Giovedì l’incremento era stato di 262.

Sono 72.070 i positivi accertati finora e malati, con una diminuzione rispetto a ieri di 4370. Giovedì il decremento era stato di 2.017.

Sono 120.205 i positivi accertati finora e guariti, con un aumento rispetto a ieri di 4917. Giovedì l’incremento era stato di 2.747.

Il numero complessivo dei positivi accertati finora (compresi morti, malati e guariti) ha quindi toccato quota 223.885.

I dati sono stati comunicati intorno alle 18 di oggi dai responsabili della Protezione civile nazionale.

Intanto, continuano a diminuire i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 808 (47 in meno di ieri). Le persone ricoverate con sintomi sono 10.792 (661 in meno di ieri). Quelle in isolamento domiciliare 60.470 (3.662 in meno di ieri).

Per quanto riguarda i tamponi eseguiti, sono 2.875.680 in totale (68.176 in più di ieri).

Dei 789 tamponi positivi rilevati nelle ultime 24 ore, la maggior parte risutano in Lombardia con 299 nuovi positivi (37,8%).