Ore 18, in Italia 194 morti (30.395): incremento in calo. Malati: 3119 in meno di ieri

Sono 30.395 i morti con coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 194. Venerdì l’incremento era stato di 243.

Sono 84.842 i positivi accertati finora e malati, con una diminuzione rispetto a ieri di 3.119. Venerdì il decremento era stato di 1.663.

Sono 103.031 i positivi accertati e guariti, con un aumento rispetto a ieri di 4.008. Venerdì l’incremento era stato di 2.747.

Il numero complessivo dei positivi accertati finora (compresi morti, malati e guariti) ha quindi toccato quota 218.268.

I dati sono stati forniti intorno alle 18 di oggi dai responsabili della Protezione civile nazionale.

Le persone ricoverate con sintomi in Italia per coronavirus sono 13.834, con una diminuzione di 802 rispetto a ieri. E sono 69.974 le persone in isolamento domiciliare, 2.183 in meno rispetto a ieri.

Diminuiscono anche oggi i ricoverati in terapia intensiva: sono 1.034, 134 in meno rispetto a ieri, quando il calo era stato di 143. In Lombardia sono 330, 70 meno di ieri. In Piemonte invece sono saliti di 3 unità e sono ora 143.

Sette regioni italiane e una provincia autonoma non hanno fatto registrare nuove vittime per il coronavirus nelle ultime 24 ore: si tratta di Molise, Calabria, Valle d’Aosta, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna e della Provincia autonoma di Trento.