Ore 18, in Italia 165 morti (30.560): incremento in calo. Malati: 1518 in meno di ieri

Sono 30.560 i morti con coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 165. Sabato l’incremento era stato di 194. Si tratta del dato più basso dei deceduti dal 14 marzo.

Sono 83.324 i positivi accertati finora e malati, con una diminuzione rispetto a ieri di 1.518. Sabato il decremento era stato di 3.119.

Sono 105.186 i positivi accertati finora e guariti, con un aumento rispetto a ieri di 2.155. Sabato l’incremento era stato di 4.008.

Il numero complessivo dei positivi accertati finora (compresi morti, malati e guariti) ha quindi toccato quota 219.070.

I dati sono stati forniti intorno alle 18 di oggi dai responsabili della Protezione civile nazionale.

Intanto, continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva per coronavirus in Italia: sono 1.027, 7 in meno rispetto a ieri, quando il calo era stato di 134. In Lombardia sono 348, 18 più di ieri.